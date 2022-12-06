Снежинки, горите, банты удалите: как изменилась главная елка Новосибирска в 2022 году и во сколько она обошлась городу

Хотя часть декора заменили, многие украшения остались прежними. Найдете отличия? Фото: Виктория МИНАЕВА / Иван МАКЕЕВ.

Центр Новосибирска к предстоящим праздникам преобразился до неузнаваемости. Вечером он становится настоящей сказкой, когда зажигаются тысячи лампочек. Внимательный взгляд заметит, что и елка в этом году немного отличается. Сравниваем главную новогоднюю елку в 2021 и 2022 году и выбираем, какая из них красивее.

Такой елка была в 2021 году. Фото: Виктория МИНАЕВА

Сама елка в этом году прежняя. Ее собрали из настоящих и искусственных веток. Монтаж обошелся бюджету в 1,6 миллиона рублей.

Театральный сквер и центр Новосибирска зажглись тысячей огней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Что сразу бросается в глаза, так это новые украшения. Теперь больше выделяются светящиеся снежинки, по форме похожие на салюты в небе. Часть игрушек и гирлянд прежние, но из оформления исчезли банты.

Елочка выглядит волшебно и в ранних сумерках... Фото: Иван МАКЕЕВ

...и поздним вечером. Фото: Виктория МИНАЕВА

Декораций, к слову, немало: 2226 шаров, 150 снежинок, 75 фонарей, а на макушке - алая кремлевская звезда. Из постоянных элементов неизменной остается цветовая гамма - красно-золотая.

Цветовая гамма та же - красно-золотые игрушки и фонарики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Убрали и декоративные арки у подножия ели. Пока там пусто, но к концу декабря установят контуры, повторяющие самые известные архитектурные сооружения в столицах федеральных округов. Ряды золотых и серебристых арок-снежинок теперь появились по обеим сторонам от нее.

Площадь украшают снежинки-арки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Второй этап работ закончится к 22 декабря: в Театральном сквере появятся еще фотозоны и ледовые композиции, отображающие восемь округов России в одном городе.

Это теперь одно из любимых мест для фотосессий. Фото: Иван МАКЕЕВ

Посоревноваться с новогодней елкой по красоте могут Первомайский сквер и пешеходная улица Ленина. В сквере зажглись световые фигуры в виде оленей, переливается огоньками фонтан. А световой потолок на улице Ленина не хуже, чем в Москве.

Напомним, это еще далеко не все приготовления к Новому году - 2023. На Михайловской набережной откроют ледовый городок, посвященный 130-летию Новосибирска. На пешеходной улице пройдет Фестиваль елок, а на набережной - Фестиваль снежных баб. Рестораны и магазины выставят фотозоны на тротуаре.

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