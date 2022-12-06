«День МТС» прошёл в развивающем пространстве «Точка кипения» Новосибирского государственного технического университета (НГТУ)

Фото: Компания «МТС».

На «День МТС» пришли почти 100 соискателей, а также молодые специалисты и выпускники колледжей и вузов. HR-эксперты поделились с участниками карьерного ликбеза советами по поиску работы мечты: как составить резюме и видео-визитку, как правильно вести себя на собеседовании и как найти общий язык с руководителем и коллегами в первые дни трудоустройства.

- Для нас важно стать связующим звеном между студентами, работодателями и партнерами вуза. Такие мероприятия, как «День МТС» помогают выпускникам получить практические навыки по трудоустройству в современных реалиях - сегодня многие компании просят видеорезюме, организуют онлайн-собеседования и приглашают в смешанные Agile-команды, представители которых могут быть разного возраста и территориально находится в разных точках страны. Так как информация была актуальной и подана в необычном интерактивном формате, ребята были включены в работу и давали живую обратную связь. Отмечу, что МТС также предлагает оплачиваемые стажировки, которые, действительно, могут стать успешным карьерным стартом для молодых специалистов без опыта. Важно заметить, что соискатели прямо во время мероприятия могли получить консультацию рекрутеров МТС и ЦЗН, а также пройти первичное собеседование, - рассказала директор Центр карьеры и трудоустройства НГТУ Наталья Зубова.

Фото: Компания «МТС».

- Мы работаем, чтобы вы работали - с таким девизом пришли сотрудники Центра занятости на мероприятие. В Центр занятости населения Новосибирска каждый желающий может обратиться и получиться профессиональную консультацию по оформлению резюме, текущим вакансиям в компаниях региона. МТС организовала полезное обучающее мероприятие. Центр занятости населения со своей стороны, в том числе может оказать поддержку и работодателю с трудоустройством инклюзивных групп с помощью государственных программ. Например, мы активно реализуем программы карьерного сопровождения молодежи, - отметила консультант ЦЗН Новосибирска Дарья Ананьева.

- Мы впервые привезли в Новосибирск наш «День МТС» в таком насыщенном интерактивно-просветительском формате. Мы пообщались с соискателями лично и поделились практическим опытом эффективного трудоустройства. Прикладные лекции и мастер-классы особенно полезны для формирования представлений о рынке вакансий и будущей работе - участники мероприятия научились проходить этапы удаленного собеседования и коммуницировать в корпоративной среде. А пока все желающие, не дожидаясь следующего «Дня МТС», могут стать частью команды экосистемы цифровых сервисов МТС, направив свои резюме через карьерные онлайн-сервисы компании по подбору персонала, - дополнил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Партнерами мероприятия выступили: Центр занятости населения города Новосибирска, Центр карьеры и трудоустройства НГТУ, ведущая платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru, а также онлайн-кинотеатр KION – мультимедийная онлайн-платформа с оригинальными фильмами и сериалами оригинального производства.