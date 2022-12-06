Свети и сердцем обнимай - сияй!

Фото: НРОО «ДМЛ «Попутный ветер»

Для описания атмосферы, царящей на фестивале, лучше всего подходит санскритское слово «Намастэ», обозначающее сакральный жест и приветствие, в которое вкладывается следующий смысл: «Я приветствую в тебе Бога и соединяю с Божественным во мне! Я люблю и уважаю тебя, так как в мире нет никого другого, похожего на тебя».

И в мире действительно нет людей, похожих на хрупкую Вику Элементову, стильного Ярослава Стибунова, эмоциональных Елизавету Шестакову и Валерию Малахову…

Фото: НРОО «ДМЛ «Попутный ветер»

Каждый из 150 участников «Сияния» талантлив, неповторим и мужественен. А еще эти маленькие творцы дарят окружающим счастье. Именно так они ответили на вопрос актрисы Яны Сигиды: «Для чего вы выходите на сцену?» - «Чтобы сделать людей счастливее!»

И знаете, им это удалось! Они заставили зрителей не только сопереживать и восхищаться, но и задуматься, что большинство из нас имеют все, чтобы быть счастливым: слух, зрение, возможность говорить, ходить, танцевать, учиться и общаться.

Работая над проектом «Сияние», добровольцы молодежного объединения «Попутный ветер» ставили перед собой цель создать возможности для творческой реализации детей с ОВЗ и обратить внимание общества на проблемы инвалидов. Но результат превысил ожидания: между участниками, организаторами, наставниками и гостями фестиваля произошел обмен энергией, желаниями и мыслями. Открытость и искренность позволили людям понять друг друга без знания жестового языка, без слов вообще - дети переходили из рук в руки от родителей к волонтерам, от руководителей творческих коллективов - к наставникам. Столь доверительные отношения возможны даже не в каждой семье - такая степень соучастия и отзывчивости!

Фото: НРОО «ДМЛ «Попутный ветер»

Очень удачным оказался эксперимент с постановкой совместных творческих номеров. В заключительном гала-концерте участники фестиваля вышли на сцену вместе с профессиональными актерами: хореографический ансамбль «Свободный балет» танцевал под музыку, исполненную Ильей Никитиным, а коллективу «Созвездие» аккомпанировал заслуженный деятель культуры Виктор Протоковило, актер театра «Старый дом» Тимофей Мамлин в дуэте с Мироном Деминым показали милую пантомиму «Паук и бабочка», а стихотворение «Играла скрипка для глухих», прочитанное актрисой Яной Сигидой и дополненное сурдопереводом Вероники Макейчевой, растрогало зрителей до слез.

Где еще вы увидите на одной сцене заслуженную артистку России и обычного школьника? А фестиваль «Сияние» объединил в творческом номере актрису Новосибирского театра кукол Людмилу Щелкачеву и Арсения Морозова, музыканта Олега Чернышова и танцевальный коллектив «Тайный знак» из поселка Баранчинский Свердловской области, студию танца «Ритм» и начинающую певицу Стеллу.

Фото: НРОО «ДМЛ «Попутный ветер»

И в этих дуэтах не было главных и второстепенных - все важны и одинаково талантливы, просто у одних больше опыта и мастерства, но они готовы делиться им. А то, что дают другие, сложно облечь в слова.

- Я волновалась как никогда, ведь рядом со мной оказался невероятно чуткий партнер - Вероника! - пишет на своей страничке в ВК Яна Сигида. - Она угадывала меня по вздоху, микродвижению. С первой секунды случилось партнерство. И было невероятно страшно, когда вот так - тонко, чутко к тебе, отражая каждый вздох, каждый взгляд! Вдохновлена, утомлена переизбытком эмоций, чувств, полна любви и благодарности!

Любовь и благодарность переполняли всех: участников, организаторов, добровольцев, партнеров, предоставивших подарки, представителей реабилитационных центров, ведущих мастер-классов.

Мы расставались как старые добрые друзья, будто мы сопричастны к жизни друг друга, а не просто прошли по краешку чужой судьбы.

Фестиваль «Сияние», проект Добровольческого молодежного объединения «Попутный ветер», впервые реализованный в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура», состоялся вновь благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Но все мы надеемся, что это лишь начало большого длинного пути, на котором мы обретем новых друзей. Потому что «Сияние» отозвалось в каждом из нас чем-то если не божественным, то очень человечным - словно душа стала шире и полнее. А если ты однажды начал сиять, остановиться уже невозможно!