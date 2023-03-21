Легенда бокса по прозвищу Сибирский Тигр попался на наркотиках

20 лет назад боксер был чемпионом мира в легком весе, затем тренировал боксеров в Новосибирске и Тыве. Фото: группа СДЮШОР «ЦСКА-Тыва» «ВКонтакте»

В Новосибирске осудили 48-летнего Саяна Санчата - в прошлом известного боксера по прозвищу Сибирский Тигр. Тренер Школы олимпийского резерва Тувы приехал в Новосибирск, прихватив 210 граммов гашиша. Пограничники ФСБ задержали его у ТЦ «Дружба» (бывшая барахолка). Спортсмен вину признал и объяснил: ему должны были сделать операцию по пересадке кожи из-за сильного ожога - думал, что принять в качестве обезболивающего. Что в итоге решил суд - в материале КП-Новосибирск.

СИБИРСКИЙ ТИГР

В Новосибирске вынесли приговор 48-летнему уроженцу Тывы Саяну Санчату - в прошлом боксеру по прозвищу Сибирский Тигр.

Мальчик боксировал с 6 лет, был уперт и напорист. Так и добился больших побед. В профессиональном мире он известная личность. Санчат выступал в составе национальной сборной и становился чемпионом России в 1996 и 1998 годах. В 1997-м и 1998-м взял две бронзы на чемпионатах мира и Европы, после чего ушел в профессиональный бокс: в мае 2001 года завоевал титул чемпиона России, а позже победил филиппинского боксера Тирсо Альбию, завоевав титул интернационального чемпиона WBC в легком весе. В карьере были взлеты и падения, и в 2004 году после поражения 29-летний тувинец завершил профессиональную карьеру и стал тренером. Работал с ребятами сначала в Новосибирске, потом в Туве.

О Санчате забыли, но только на время. Спустя столько лет его имя снова появилось в заголовках статей. Правда, уже совсем в другом контексте.

ДЕПУТАТ И НАРКОТИКИ

К 48 годам спортсмен Саян Санчат успел побыть депутатом Хурала представителей Тес-Хемского кожууна четвертого созыва в Республике Тыва, несколько лет поработать тренером в спортивной детско-юношеской школе ЦСКА в Кызыле. И вдруг в Новосибирске его задержали с наркотиками.

- По данным следствия, в октябре 2022 года подсудимый незаконно приобрел у неустановленных лиц и хранил около 210 граммов наркотического средства «гашиш», затем расфасовал его в два брикета по 100 граммов, направившись в Новосибирск. 8 октября 2022 года мужчина был задержан сотрудниками пограничной службы УФСБ России возле ТЦ «Дружба» на Гусинобродском шоссе, имея при себе 210 граммов наркотического средства, - рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Спортсмен полностью признал вину. Сказал, что наркотики хотел использовать сам: готовился к операции, искал что-то в качестве обезболивающего. Оказалось, летом 2022 года он получил обширный химический ожог при пожаре, и в Новосибирске ему должны были сделать пересадку кожи. Все это известно из его показаний для следствия, сам бывшая звезда бокса давать комментарии СМИ отказался.

- Суд учел состояние здоровья подсудимого, раскаяние в содеянном и признание вины, наличие малолетнего ребенка и необходимость ухода за отцом-инвалидом I группы здоровья. Ранее мужчина не был судим, имел положительные характеристики и многочисленные грамоты, благодарности и медали. Суд назначил 3 года условно с испытательным сроком 3 года, приговор в законную силу не вступил, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Уголовное дело не помешало спортсмену поправить здоровье: операция по пересадке кожи прошла успешно. Но сможет ли теперь опытный тренер продолжить тренерскую карьеру, доверят ли ему тренировать детей?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Может стать частным тренером»

Трудовой кодекс РФ запрещает принимать ранее судимых граждан на работу с детьми. Однако опытный спортсмен и тренер все равно может продолжить тренировать боксеров.

- Как только приговор вступит в силу, мужчина не сможет работать тренером в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Тыве, сейчас он должен быть отстранен от работы. Но комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав может сделать исключение и допустить человека к педагогической деятельности, - сообщила новосибирский юрист Марина Пьянкова. - Есть еще один выход: ранее судимый спортсмен может быть тренером не по трудовому договору, а по гражданско-правовому - об оказании услуг. Например, заниматься с другими взрослыми боксерами.

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