Жилые дома и новая арена: билайн точечно улучшил качество связи в Новосибирске

Фото: Департамент пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

С начала 2023 года технические специалисты компании запустили интернет «четвертого поколения» в новых городских объектах, а также увеличили покрытие и емкость сети в нескольких районах города и области.

Технические специалисты билайн запустили связь, в том числе стандарта 4G, в новом спортивном объекте «Сибирь-Арена», а также недавно построенном международном терминале аэропорта Толмачево. Теперь благодаря стабильной работе мобильного интернета посетители этих объектов могут с комфортом делиться фотографиями и видеороликами с близкими, общаться по видеосвязи или вести трансляции для подписчиков.

Улучшения качества могли заметить жители и гости домов на улицах Демакова, Овчукова, а также ЖК Лето на улице Связистов - пользователи здесь могут даже забывать подключаться к домашнему WiFi, поскольку сигнал 4G достаточно уверенный и стабильный, чтобы смотреть с телефона видео, играть в онлайн-игры и проводить время в соцсетях. Кроме того, комфортно проводить время в сети могут и посетители пространства «Точка кипения НГТУ» на проспекте Карла Маркса.

Также билайн улучил качество связи в Тогучине и Сузуне. Это позволило обеспечить жителей стабильными голосовой связью и мобильным интернетом, который позволяет быстро переводить средства, оплачивать товары и услуги в интернете.

- В прошлом году мы провели большую работу по оптимизации сети в Новосибирске, значительно ускорили 4G, запустили технологии, улучшающие качество голосовых вызовов. В этом году мы не собираемся сбавлять темп и продолжим работу над развитием сети по всей области, - комментирует директор Новосибирского отделения билайн Сергей Бубен.

Напомним, в 2022 году билайн на треть ускорил мобильный интернет 4G в Новосибирске, Бердске и Искитиме. Таких результатов удалось достичь за счет перераспределения частотного диапазона в сети LTE. Проведенную оптимизацию можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе. Страницы стали загружаться быстрее, видео и музыка может воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче и надежнее.

Реклама. beeline.ru. LjN8KSC4h