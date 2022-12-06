Кто-то выкинул в мусорку миллион алых роз: реакция на это прохожих бесценна

Эти цветы Владимир нашел на помойке. Фото: Владимир ПРИТЬМОВ.

Невесты и мечтать не могут о таком чуде: идешь по улице и видишь перед собой «миллион алых роз». И чтобы все они – только тебе. Но вот, в Новосибирске такое случилось. Правда, в нашей истории вместо невесты – отставной участковый. А вместо огромной вазы – мусорная площадка. Но есть и плюсы! Цветы – не только алые, но также – бордовые, розовые, белые… Красотища!

В коробках оказались розы. Фото: Владимир ПРИТЬМОВ.

- Редко хожу за хлебом пешком, но в этот раз пошел. Иду недалеко от перекрестка Никитина-Пролетарская. Контейнерная площадка. Вижу - цветочные коробки, в них букеты упакованы. Поднял один - ало-красные розы. Сорок штук в букете, - рассказывает КП-Новосибирск «находчивый» прохожий Владимир Притьмов.

Говорит, цветочное богатство стояло рядом с контейнерами, но окажись они и внутри – не постеснялся бы, выудил. Цветы, вероятно, не кондиция. Экс-участковый догадывается, что поставщик прислал их подмороженными. Но вид цветы сохранили. И сохранят ещё долго, потому что теперь и вовсе замерзли.

Цветы хорошо сохранились. Фото: Владимир ПРИТЬМОВ.

Увлеченно, словно первоклассник, нашедший под елкой коробки с подарками, Владимир принялся распаковывать коробки. Там розы - на любой вкус. А если розы не по душе – есть герберы. Хоть цветочный магазин рядом с мусоркой открывай!

- Решил – удивлю жену. Понес домой и сказал: «залез в кредиты, купил тебе миллион алых роз», - смеется новоявленный Нико Пиросмани – художник, про которого пела Пугачева.

Находкой с мусорки Владимир украсил свой двор. Фото: Владимир ПРИТЬМОВ.

Ну, правда, миллиона роз не набралось. Но около тысячи Притьмов насчитал. И на радостях сочинил четверостишье:

«Сибирь! Зима! Мир ждет чудес!

На улице трескучие морозы.

Поверишь в чудо и июль воскрес!

На улице благоухают роз».

Находкой с мусорки Владимир украсил свой двор. Его теперь можно сдавать молодоженам для фотосессий.

Как вам такое украшение? Фото: Владимир ПРИТЬМОВ.

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