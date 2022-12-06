Директор клуба «Бункер», в который не пустили мобилизованных в форме, прервала молчание

Военного охрана развернула у дверей. Фото: телеграм-канал Rus_criminal.

В соцсетях завирусилось видео, как охранник не пускает в клуб военных в форме. В кадре - секьюрити и посетитель с шевроном цвета российского флага на руке. Военного разворачивают у дверей.

- Там написано: в камуфляже нельзя, - говорит охранник.

- Покажи, где это? – спрашивает гость, он представляется старшим лейтенантом спецназа.

- Вы можете на видео снимать сколько угодно. У нас есть дресс-код, он неизменен ни для кого. Начнем с этого, а закончим тем, что мобилизованные, которые приходят, учиняют здесь драки (позже охранник поправляется, что речь в итоге идет не об их клубе, а о другом заведении). Под конец охранник бросает фразу «поэтому они (мобилизованные) сюда никогда не зайдут».

Видео с этим разговором снято в новосибирском клубе «Бункер». Корреспонденты КП-Новосибирск связались с директором заведения.

- Эти кадры в соцсетях – лишь часть диалога, который длился 15 минут, произошел он в воскресенье, - рассказала КП-Новосибирск Вероника Калюжная, директор клуба. – Но мы не хотим распространять полную версию видео: мы с уважением относимся к военным.

- Но при этом охранник заявил, что мобилизованные никогда в ваш клуб не зайдут?

- Парни пришли во втором часу ночи, они были нетрезвые (интересно, а нетрезвых посетителей в гражданской одежде тоже бы не пустили? — Прим. ред.). Кроме того, в этот день само помещение клуба было арендовано – там проходила студенческая медиана. И да, у нас есть дресс-код. Гости приходят в гражданской одежде. Но мы понимаем, что наш клуб находится рядом с военным училищем, где размещены мобилизованные, и у парней во время увольнительной другой одежды просто нет. Поэтому идем на уступки, мы пропускаем гостей в камуфляже: у нас есть отдельные столы, где они спокойно могут пообщаться с родными и близкими. Недавно, например, к нам приходил парень со своей девушкой: они заранее нам позвонили, предупредили, что молодой человек будет в форме. И никаких вопросов не было.

Правда, теперь много вопросов к самому клубу. Вот как прокомментировал ситуацию первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и инициатор создания элитного батальона «Вега» Андрей Панферов.

– Я не могу оценить, с какой целью пришли туда ребята-мобилизованные. Если у администраторов был сделан упор на то, что они из-за формы их не пускают, то извините. Если люди хотели просто зайти, выпить чашку чая, а их не пустили по этому признаку – это безобразие. Если они пить пошли – это одно. А если зашли съесть что-то, выпить чай, кофе? А их развернули? Вот я этого понять не могу. Им же не переодеваться на улице, чтобы в клуб этот зайти? Я не говорю о том, что охранников шельмовать нужно: ату, ату, не пустили военных! – нет. Но там четко они сказали на видео, чтобы в форме даже не подходили. Отказ прозвучал именно так. А делать упор на форме – я считаю, что это неправильно, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Панферов.

КСТАТИ

Сергей Жуков изменил дресс-код в своем клубе

Подобный скандал недавно произошел в баре певца Сергея Жукова в Краснодаре. Туда пришел участник специальной операции в форме со своими друзьями, но охранники его не пустили. Сергей Жуков, увидев видео в соцсетях, изменил дресс-код, а еще заявил:

- Ребят не пустили не потому, что они военные или были в форме, — парней не пустили из-за камуфляжа без знаков отличия. Если эти ребята и правда военные или вернулись из зоны боевых действий, я лично приглашу их к нам вместе с друзьями и сослуживцами. Такого (чтобы человека в камуфляже не пустили) уже больше не повторится, правила мы поменяли. Защитникам Родины мы всегда рады, — отметил Жуков.

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