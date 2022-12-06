Что произошло в Новосибирске в ночь на 6 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 6 декабря 2022 года. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области/ соцсети.

В Новосибирской области 17-летний парень зарезал 62-летнего таксиста. Трагедия произошла вечером 4 декабря в Барабинском районе области, но стало известно об этом от местных жителей. По их словам, подросток вызвал машину, чтобы добраться из одного села в другое. На вызов приехал опытный шофер.

Якутский пенсионер с собакой неделю не мог улететь из Новосибирска. У мужчины возникли проблемы с авиакомпаниями. В одной не подтверждали перелет питомца, а в другой перепутали данные. Мужчина рассказал, как боролся с трудностями и как ему удалось вывезти Нану на юга.

В деревне Буньково под Новосибирском загорелся дом многодетной семьи. В огне чудом не погибли двое мальчиков – 4-х и 9-ти лет. Их спас сосед, дети не пострадали.

Новосибирские дачники сходят с ума от нашествия мышей и полевок на огороды. Грызуны копошатся на участках, вырывая в снегу тоннели, залезают в амбары. Полосатые мыши едят семена и корнеплоды, а серенькие полевки грызут кору,

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