Новосибирский стартап вышел в финал конкурса социальных проектов для детей

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Девять предпринимателей представят на суд жюри инициативы, направленные на улучшение качества жизни особенных детей, помощь выпускникам детских домов, профилактику буллинга. Один из стартапов - новосибирский.

В этом году на ежегодный конкурс «Навстречу импакт-стартапам» поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. В полуфинале экспертное жюри оценивало уже 31 проект из 17 регионов. Эти участники прошли обучающий трехмесячный бизнес-курс в «Преинкубаторе». В финал вышли 9 проектов в номинации «Масштабный проект» и 3 проекта в номинации «Локальный проект». Очная защита масштабных проектов состоится 14 декабря в Москве. Лидеры лучших из них, по решению жюри, получат гранты до 1,5 млн рублей, все финалисты - возможность учиться и развивать свои бизнес-компетенции и стартапы в «Инкубаторе» фонда, а также поддержку сообщества единомышленников.

Каждый стартап в номинации «Масштабный проект» получит оценку взрослого и детского жюри. Членами взрослого жюри выступят топ-менеджеры компаний - партнеров фонда: оператора мобильной связи Tele2, группы компаний Viasat, УК «Деметра-Холдинг» и других. В детское жюри войдут судьи в возрасте от 9 до 14 лет, которые помогут точнее оценить потенциальный эффект инициатив с точки зрения их реальных благополучателей.

Финалисты конкурса в номинации «Масштабный проект» (для городов с населением от 100 000 человек):

• Наталья Степанова (Новосибирск), проект «Детский Атлас» - интерактивные атласы регионов страны, расширяющие знания о родном крае, вовлекающие школьников в исследовательскую деятельность и развивающие учебную мотивацию.

• Людмила Арчвадзе (Москва), моделирование и производство адаптивной одежды для особенных детей Danylino.

• Мария Петрикова (Екатеринбург), авторские методики стоматологической помощи детям с ОВЗ без применения общего наркоза.

• Алена Образцова и Наталья Смирнова (Санкт-Петербург), проект «Мир ТСР» - производство и продажа аксессуаров к техническим средствам реабилитации (ТСР) для правильного позиционирования детей с нарушениями в функционировании опорно-двигательного аппарата.

• Елена Паклина (Ульяновск), проект Abacus Kids - обучение педагогов, тифлопедагогов, воспитателей, дефектологов работе по обучению особенных детей ментальному счету с помощью авторского электронного устройства.

• Анастасия Катышева и Анастасия Белощенко (Санкт-Петербург), проект «Оберегая счастье» - дистанционный мониторинг рисков у недоношенных детей и детей с перинатальной патологией, онлайн-поддержка родительских компетенций, в том числе обучение развивающему уходу, в первый год жизни ребенка.

• Елизавета Галуцкая и Олег Береженко (Санкт-Петербург), кофейня «СПЭШЛ» -

транзитное трудоустройство выпускников детских домов.

• Галина Звягина (Москва), проект Little Sweet Lemon - авторские тренажеры для реабилитации детей с ОВЗ.

• Лилия Кукушкина (Москва), проект «Урок толерантности к внешности» - профилактика буллинга.

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

София Шагинян, руководитель программы поддержки импакт-стартапов фонда «Навстречу переменам»:

- В этом году в полуфинал конкурса вышли действительно сильные проекты. Уровень проектов отметили и сотрудники фонда, и менторы, и эксперты фонда, в том числе из компании Tele2, которые принимали участие в онлайн-интервью после «Преинкубатора». Выбирать было очень непросто. При оценке мы обращали внимание на баланс потенциала социального воздействия, финансовой устойчивости, системности и масштабируемости проекта. Не менее важны для нас и личностные качества заявителя, его мотивация, лидерские способности, желание и готовность участвовать в программе «Инкубатор». Мы благодарим всех конкурсантов и полуфиналистов конкурса и уверены, что еще не раз увидим рост и развитие прекрасных проектов вне зависимости от результатов отбора. А финалистам желаем собранности, решительности и удачи, предстоит плотный процесс подготовки к финалу и, надеюсь, долгосрочный системный рост в «Инкубаторе».

Наталья Степанова, социальный предприниматель, автор проекта «Детский Атлас» (Новосибирск):

- Изначально проект создавался под решение личной боли. Мы две мамы, которые в первую очередь придумали «Детский Атлас» для своих детей. Детей, которые растут уже в другом мире. Они по-другому усваивают информацию, по-другому смотрят на вещи. И так как IT- технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, вот и появилась идея сделать для наших детей такой контент, который совмещал бы игру и познавательность. В период «Преинкубатора» мы успели многое: проработали миссию проекта, увидели, как можно по-новому упаковать продукт, узнали, как работать со спонсорами, создали лендинг, получили первые продажи, придумали два масштабных конкурса для школьников и разместили наш «атлас» в музее. Мы получили колоссальную поддержку от экспертов и участников, а также понимание, куда и как двигаться дальше.

Победитель в номинации «Локальный проект» (для населенных пунктов, где проживают до 100 000 человек) будет определен и объявлен отдельно.

СПРАВКА КП:

За 10 лет на конкурс фонда «Навстречу переменам» поступило более 2700 заявок от социальных предпринимателей со всей России. В развивающих программах фонда приняли участие более 400 лидеров импакт-стартапов, из которых 76 стали выпускниками «Инкубатора», самой долгосрочной из аналогичных программ в России, и поддержали более 430 000 детей по всей стране. Tele2 - стратегический партнер фонда с 2012 года. За это время более 600 сотрудников компании выступили в роли интеллектуальных волонтеров фонда: помогали отбирать заявки, консультировали импакт-предпринимателей как эксперты и менторы.