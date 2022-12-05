В Новосибирске рассказали, как работает программа «Активное долголетие»

В пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол, на котором обсуждали реализацию программы «Активное долголетие». Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

В пресс-центре «Комсомольской правды» 29 ноября прошел круглый стол на тему реализации программы «Активное долголетие» в Новосибирске и Новосибирской области. В нем приняли участие представители власти, бизнеса и профсоюзов.

«Активное долголетие» является частью федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Его реализацией на территории Новосибирска занимается департамент по социальной политике. В сеть учреждений входят два крупных центра: Городской центр социального обслуживания населения, объединяющий филиалы в каждом районе нашего города, и Центр активного долголетия и реабилитации, у которого также есть филиалы. В этих центрах можно подробно узнать о программах развития активного долголетия и принять в них участие.

Спикеры подняли вопрос цифрового социального паспорта, который позволит узнать, какие меры поддержки полагаются. Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

- Хочется, чтобы каждый из пожилых мог получить все необходимые виды социальной поддержки, - сказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. - Мы надеемся, что в следующем году каждый сможет получить цифровой социальный паспорт: его будут получать все граждане, обратившиеся в центры соцподдержки. Документ будет отображать возможные меры поддержки для каждой возрастной группы: на что именно человек имеет право в зависимости от внесенных в паспорт данных о нем, на какие виды услуг, не только государственных, может рассчитывать.

Ольга Незамаева анонсировала новый проект Центра активного долголетия. Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

При работе с пожилыми людьми в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска опираются на три ключевых фактора: биомедицинский, психологический и социокультурный. Это позволяет оказывать услуги по пяти типам направлений: физическая активность, ментальное благополучие, оздоровление, досуговая деятельность и здоровое питание. При таком подходе проект «Активное долголетие» охватывает практически все виды жизнедеятельности человека.

Также Ольга Незамаева анонсировала новый проект Центра активного долголетия.

- Совместно с федеральными партнерами мы разработали подпроект и готовимся к открытию Центра активного долголетия для пожилых и людей с инвалидностью. По проекту площадь здания составит свыше 12 тысяч квадратных метров, запланированная вместимость объекта - 160 койко-мест. Центр будет построен рядом с ныне существующим филиалом оздоровительного центра «Обские зори» и будет представлять собой комплекс из двух функциональных блоков, соединенных переходом. В одном - гериатрический центр, в другом - реабилитационный, где смогут получать услуги не только пожилые люди, но и все, кто пожелает. Ожидаем, что воспользоваться услугами смогут более 10 тысяч горожан, - отметила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

На встрече присутствовали медицинские эксперты, представители профсоюзов, депутаты Заксобрания. Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

По словам Ольги Незамаевой, пожилые граждане могут не только получить физическую помощь, но и улучшить свою социальную жизнь: к примеру, заниматься фейсфитнесом, обучаться плаванию, изучать английский, компьютер, общаться и получать новые навыки. Важно понимать, что пожилые новосибирцы имеют право на подобную поддержку и при желании могут обратиться за ней в городские центры соцзащиты.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»