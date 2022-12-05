Что произошло в Новосибирске в ночь на 5 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 5 декабря. Фото: стоп-кадры из видео.

В Новосибирске перед торговым центром «Роял Парк» несколько подростков избили мужчину-прохожего. Их выходка попала на камеру телефона. На ролике видно, как трое парней в черной одежде, с закрытыми балаклавами лицами замахиваются на мужчину в красной шапке, нападают сзади и пинают его.

в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Погиб 44-летний водитель машины Honda CR-V. Как позже рассказал его сын, у мужчины остановилось сердце, из-за автомобиль. продолжая ехать без управления, столкнулся с другими автомобилями, а потом врезался в дерево.

4 декабря в Новосибирск с долгожданным концертом приехала Рита Дакота. Пока певица готовилась к выступлению, одна из поклонниц удивила ее своим «интеллектуальным» видеомонологом. Девушка неправильно употребляла слова, отчего певица решила, что это тонкий юмор на текстами ее песен.

В Таиланде прошел конкурс красоты Miss & Mister Deaf Universum 2022 среди людей с нарушением слуха. Россию представляла уроженка Новосибирска Лидия Жукова. Ей досталось второе место.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер