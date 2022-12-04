Что произошло в Новосибирске в ночь на 4 декабря 2022 года: последние новости

В Новосибирске устранили аварию в Первомайском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Первомайском районе Новосибирска из-за аварии на теплосети около сотни домов пришлось отключать от котельной Новосибирского электровозоремонтного завода в течение дня. К вечеру 3 декабря аварийная бригада заварила поврежденный участок трубы. Судя по карте отключений, сейчас горячую воду дали во все дома на Первомайке.

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