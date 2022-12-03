Что произошло в Новосибирске в ночь на 3 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 3 декабря.

В Новосибирске из-под жилого дома на станции метро «Студенческая» уже две недели хлещет горячий пар. На морозе он замерзает, и подъезд превращается в ледовую статую. Обледеневшие балконы, свисающие сталактиты и снежные фасады – так сейчас выглядит дом на Геодезической, 5, напротив торгового центра «Амстердам».

В Новосибирске жители Просторного объединились против одной активистки, которая взяла под опеку бездомных псов. Самопровозглашенный волонтер обустроила на пустыре будки, туда же носит собакам еду. Конфликт вышел на пиковую точку, когда женщина избила 11-летнего мальчика, который якобы дразнил ее собак.

В прокуратуре рассказали, возможно ли изъять заграничное имущество экс-заместителя директора клиники Мешалкина, кардиолога Евгения Покушалова, осужденного за растрату в 1, 9 миллиард рублей. У него было конфисковано две квартиры в Нью-Йорке, стоимостью более 123 миллионов рублей, поскольку Покушалов не смог доказать, что приобрел жилплощадь законно. Однако с тем, чтобы изъять недвижимость, находящуюся за границей, возникли определенные проблемы.

Ввод нового терминала аэропорта «Толмачево» в Новосибирске отложили на полгода. Изначально его планировалось открыть осенью 2022 года.

В Ленинском районе Новосибирска 17 домов остались без горячей воды. Отключили горячую воду на улицах Троллейная, 9-й Гвардейской Дивизии, Пахоменко и Плахотного. Причина — аварийная замена трубопровода.

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