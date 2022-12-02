15 270 рублей в месяц*, чтобы переехать в квартал комфорт-класса в локации, которую очень любят новосибирцы

Фото: ГК «Расцветай»

Только в декабре при покупке квартиры в этом проекте действуют субсидированные ипотечные программы и спецпредложения.

Новосибирцы очень любят эту локацию за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие зеленых зон. Для жителей «Расцветай на Авиастроителей» в шаговой доступности знаковые места столицы Сибири: Дворец культуры имени М. Горького, Ледовый дворец спорта «Сибирь», бассейн «Нептун».

Новый проект ГК «Расцветай» комфорт-класса переменной этажности - 9, 18 и 25 этажей. Квартал спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов новосибирцев на комфортное жилье. Все секции образуют приватный, безопасный двор с детской игровой площадкой, workout-комплексом и зоной отдыха.

На первом этаже располагаются коммерческие помещения, которые спроектированы с учетом требований современного стрит-ретейла - высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки. Здесь разместятся кафе, детские центры и салоны красоты.

Фото: ГК «Расцветай»

Продуктовые магазины «Пятерочка», «Ярче!», «Магнит», «Мария-Ра», общеобразовательные школы № 26, 36 и 53, гимназия № 12, детские сады № 262 и 329, центр детского творчества, поликлиника № 12, медицинские центры, 4 бассейна, 2 фитнес-зала, стадионы «Чкаловец» и Ледовый дворец спорта «Сибирь» - все находится в шаговой доступности.

Удачное расположение квартала - 2 минуты до трамвайной остановки, 10 минут до железнодорожной станции Новосибирск-Восточный, 10 минут на машине до метро «Заельцовская» и площади Калинина - позволяет быстро добраться до любой точки Новосибирска.

По соседству с «Расцветай на Авиастроителей» сквер Авиаконструктора Антонова, основная достопримечательность которого - памятник знаменитому гражданскому самолету Ан-2. Рядом сквер имени Калинина и сквер Победы. В 15 минутах ходьбы зеленая жемчужина Новосибирска - парк «Сосновый бор», где можно неспешно прогуляться по тенистым аллеям, заняться спортом или посетить разные городские мероприятия.

Офис продаж квартир компании «Расцветай»:

Красный проспект, 165

Тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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* Стоимость квартиры на момент публикации - 3,4 миллиона рублей. Субсидированная ставка - 5,2% по ипотечной программе «Господдержка-2020». Первоначальный взнос - 510 000 рублей. Срок кредита - 30 лет. При условии комплексного страхования. Подробные условия по ипотечному кредитованию уточняйте по телефону (383) 255-88-22.

Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и др.

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