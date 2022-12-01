Очки, рации и перчатки – новосибирским бойцам!

Денис Чаховский (на фото в центре) поддерживает бойцов. Фото: предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

Неравнодушные сибиряки поддерживают мобилизованных, и замечательная возможность помочь бойцам появилась благодаря акции «Эстафета добрых дел». Важную инициативу поддерживают депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Чаховский и депутат Госдумы России Виктор Игнатов. К «Эстафете добрых дел» активно присоединились жители Ленинского района, общественные организации и депутаты Совета депутатов. Как она прошла в Новосибирске – читайте в нашем материале.

ДОБРОТА СОГРЕВАЕТ

В сибирские -27 градусов на полигоне Новосибирского высшего военного училища в Академгородке не прекращают обучать мобилизованных: ведь в зоне СВО погода никого щадить не будет. В таких погодных условиях проверку проходит не только характер бойцов, но и обмундирование. Многим, кто сейчас здесь на учениях, тепло благодаря помощи неравнодушные горожан. Сибиряки собирали деньги на теплые вещи, вязали носки – и все это очень пригодилось бойцам.

На базах Минобороны России бойцов снабжают всем необходимым для выполнения военного долга. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска находятся на связи с руководством военных частей и учреждений города. Они делают запросы на дополнительные необходимые вещи.

29 ноября депутат Денис Чаховский вместе с активистами и волонтерами передал гуманитарную помощь мобилизованным новосибирцам. В сборе вещей, продуктов, медикаментов участвовали горожане, Центр внешкольной работы «Алые паруса», общественная организация «Совет матерей». Общими силами собрали гуманитарный груз: вещей, которые передавали бойцам, оказалось настолько много, что они еле уместились в пять автомобилей.

Часть собранных вещей передали адресно в танковый батальон. Ребята просили приобрести им индивидуально для подразделения по 10 комплектов, в которые входили рации, тактические очки, тактические перчатки. Они необходимы им сейчас для прохождения подготовки и потом для участия в боевых действиях.

Среди всего необходимого были теплые вещи, носки, продукты питания длительного хранения.

- Мы уже не первый раз отвозим гуманитарную помощь мобилизованным, они всегда встречают нас с улыбкой. Я рад быть частью команды депутатов Ленинского района, которые участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи по запросу командования НВВКУ, а также по запросу, а также адресно для ребят, мобилизованных с Ленинского района. Мы поддерживаем связь с ними, уточняем, что нужно для прохождения военного обучения в таких условиях, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Денис Чаховский.

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ БОЙЦУ

В коробки с гуманитарной помощью школьники, активисты, горожане вложили письма, рисунки и самодельные обереги. Такие посылки – сердечный привет служащим от земляков. Они помогают мобилизованным сохранять боевой дух и чувствовать поддержку. Военные сохраняют такие приветы в треугольных конвертах, признаются, что носят в нагрудных карманах.

Денис Чаховский напомнил: для всех желающим помочь мобилизованным есть простой алгоритм.

- В приемной депутата вашего округа узнайте, что требуется сейчас солдатам, есть ли конкретный запрос. Но есть вещи, которые востребованы абсолютно всегда: можно приносить вязаные носки, термобелье, консервы, шоколад, чай, табак. Технические средства лучше приобретать предварительно, посоветовавшись, потому что не все можно предоставлять военным от гражданского населения. В основном требуются квадрокоптеры и бинокли, - перечислили депутат Денис Чаховский.

Вроде бы вещи простые – носки, термобелье – но все это очень нужно бойцам в холода. Они согреют их в морозы и напомнят о тепле родного дома и заботе земляков.