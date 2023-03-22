Уверенными шагами - к «Чистому воздуху»

Вращающаяся печь № 9 с новым рукавным фильтром и газовой горелкой запущена в работу в 2022 году. Фото: Пресс-служба АО «Искитимцемент»

Для новых участников эксперимент должен начаться с 1 сентября 2023 года, и его главная цель - к 2030 году сократить количество опасных загрязняющих выбросов вдвое по сравнению с показателями 2020 года.

По информации администрации города, в 2022 году в Искитиме в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» выполнены природоохранные мероприятия на сумму более 350 миллионов рублей за счет бюджетов разных уровней и внебюджетных средств, 330 миллионов рублей (без НДС) из них - инвестиционные затраты АО «Искитимцемент» (управляющая компания - АО «ХК «Сибцем») на техническое перевооружение вращающейся печи № 9.

Эффективность нового рукавного фильтра - 99,9%. Фото: Пресс-служба АО «Искитимцемент»

Сегодня на месте прежней системы циклонной очистки вращающейся печи № 9, которая эксплуатировалась с 1965 года, установлен современный рукавный фильтр, отличающийся более высокими показателями эффективности и надежности. Благодаря такой системе очистки в воздух попадает меньше 10 миллиграммов пыли на один кубический метр отходящих газов. Проведенные измерения подтвердили: оборудование способно улавливать до 99,9% загрязняющих веществ. Планируется, что снижение выбросов неорганической пыли, содержащей от 20 до 70% двуокиси кремния, составит 1486 тонн в год. Кроме этого, для снижения выбросов вредных веществ в отходящих печных газах произведена замена газовой горелки.

По результатам проведенных специалистами экологической лаборатории замеров, после технического перевооружения аспирации колосникового холодильника вращающейся печи № 9 выбросы взвешенных веществ - неорганической пыли с содержанием SiO2 20 - 70% составили 4,25 мг/куб. м, что в четыре раза ниже расчетных показателей и значительно ниже предельно допустимых значений. В результате введенной в эксплуатацию новой горелки также зафиксировано снижение выбросов NОx в отходящих печных газах: диоксида азота - до 540 мг/куб. м и оксида азота - до 44 мг/куб. м. Таким образом, эффективность мероприятий подтверждена. В 2023 году планируется завершить аналогичные мероприятия на технологической линии № 7.

Половина вращающихся печей в цехе «Обжиг» уже оснащены современным аспирационным оборудованием. Переоснащение продолжается. Фото: Пресс-служба АО «Искитимцемент»

Кроме того, продолжается установка автоматической измерительной системы контроля выбросов на дымовых трубах вращающихся печей с выводом информации в общий онлайн-доступ, то есть любой желающий сможет оценить эффективность работы газоочистных устройств в масштабе реального времени. Это еще один шаг к открытости предприятия в вопросах экологического мониторинга и информирования жителей города о работе пылегазоочистного оборудования. Планируется запустить систему контроля в 2024 году. Сумма затрат на реализацию данного проекта составит около 110 миллионов рублей без НДС.

Напомним, в 2019 году АО «Искитимцемент» в числе первых 19 предприятий в стране получило комплексное экологическое разрешение (КЭР). Его неотъемлемой частью является программа повышения экологической эффективности (ППЭЭ), которая предусматривает выполнение шести мероприятий в течение срока действия КЭР. В 2022 году были завершены два мероприятия из шести, заявленных в программе.

- Мы планомерно реализуем проекты, направленные на снижение выбросов в атмосферу и улучшение экологической обстановки в городе. Кроме этого, в рамках технического перевооружения основного оборудования повышается его надежность и эффективность работы, увеличивается уровень автоматизации и растет производительность, - отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. - К 2026 году планируем выполнить взятые на себя в рамках действующего КЭР обязательства в полном объеме.