«Единая Россия» поблагодарила волонтеров за участие в гуманитарной миссии партии

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил волонтеров за работу. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Единая Россия» 1 декабря, в свой день рождения, поблагодарила волонтёров и благотворителей, которые присоединились к гуманитарной миссии партии и с начала СВО помогают жителям Донбасса и новых регионов. В центральном исполкоме «Единой России» такую встречу провели Председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак. Открывая мероприятие, Медведев отметил, что волонтёрская деятельность партии в значительной степени развернулась во время пандемии, а во время СВО была расширена. Все участники этой работы помогают другим не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.

- За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне, - сказал Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» вместе с волонтёрами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО оказывает помощь людям, военнослужащим, бойцам Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик, Вооружённым силам.

– Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтёрского движения – ещё раз низкий за это поклон, – сказал секретарь Генсовета.

О своём участии в волонтерской деятельности и примерах конкретной помощи рассказали участники встречи. Они не только собирают гуманитарные грузы и помогают приобретать снаряжение для бойцов, но и сами регулярно ездят на Донбасс и территории новых регионов.

Как отметил Дмитрий Медведев, подводя итоги встречи, такие примеры «заряжают на Победу».

- Победа создаётся не только оружием и экономикой. Победа создаётся силой духа. Вот она у вас есть, - заключил председатель партии.

Андрей Травников: «Регион оказывает адресную помощь подшефному Беловодскому району ЛНР». Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

На встрече с волонтерами в Новосибирске секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Новосибирской области Андрей Травников также поблагодарил волонтеров за работу.

- В день рождения «Единой России» мне хотелось бы сказать слова благодарности всем членам партии, депутатам, всем жителям нашего региона, принимающим активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей Донбасса.

Именно благодаря волонтерам, предпринимателям, общественным организациям, словом, всем неравнодушным новосибирцам, люди там видят и чувствуют нашу помощь, поддержку сибиряков.

Эту же помощь ежедневно получают и те, кто сегодня живут в пунктах временного размещения у нас в регионе. Могу заверить, что мы продолжим поддерживать всех, кто оказался сегодня в сложной жизненной ситуации. Регион оказывает адресную помощь подшефному Беловодскому району ЛНР, к этой работе подключились десятки общественных организаций и предприятий.

Отдельно хотелось бы поблагодарить всех тех, кто готовится принять или уже принимает участие в выполнении боевых задач – и добровольцев, и мобилизованных, - сказал он.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и новых регионах.