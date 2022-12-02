Что произошло в Новосибирске в ночь на 2 декабря 2022 года: последние новости

Точку в уголовном деле Анны Тажеевой, известной общественницы, которая защищает детей и борется с поборами в школах, поставил Кировский районный суд Новосибирска. Как следует из материалов дела, правозащитница из корыстных побуждений летом 2020-го решила завладеть чужой машиной. По версии следствия, она намеревалась разобрать автомобиль на запчасти и установить детали на свой автомобиль.

Директора новосибирского «МЕТРО МиРа» Александра Мысика оставили под стражей. По данным следствия, управленец брал речной песок для строительства дороги от пляжа «Наутилус» до новой ледовой арены, что не отвечает требованиям безопасности. Из-за этого дорогу теперь не сдадут вовремя, а это ставит под угрозу открытие самого ЛДС.

Возле деревни Киксы в Омской области экстренно приземлился вертолет с вахтовиками из Новосибирска. ЧП произошло в полдень. Как уточнила КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина, вертолет Ми-8Т летел из города Тара Омской области в поселок Игол Томской области.

В Новосибирске на улице Взлетной, недалеко от планетария, прорвало теплотрассу. Как пояснили в СГК — там прорвало теплотрассу. Без горячей воды и тепла остались 45 жилых домов и 3 детских сада.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер