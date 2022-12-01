Что произошло в Новосибирске в ночь на 1 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 1 декабря. Фото: Мария НОВИКОВА

Чиновника, который брал взятки авиабилетами и «царскими» банкетами, оставили на свободе. Бывшему главе городского управления капстроительства Константину Головину суд вменил 4,5 года условно.

Жители Нижней Ельцовки в Новосибирске стали свидетелями задержания полицейского за взяточничество. Если вина полицейского будет доказана, ему грозит до 8 лет колонии со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Новосибирская прокуратура проверила общежитие НГУ №10, жильцы которого пожаловались на низкую температуру в комнатах. По результатам проверки ректору НГУ внесено представление об устранении нарушений закона

Судьба коронавируса – стать обычным простудным заболеванием. Об этом рассказал вирусолог Сергей Нетесов. Учёный уточнил, что коронавирус не исчезнет, а перейдет в разряд обычных простудных вирусов из-за того, что к нему выработался коллективный иммунитет.

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