«Пытался задушить пассажира»: начался суд над авиадебоширом, которого связали в самолете «Магадан-Новосибирск»

Мужчина во время полета был под действием наркотиков. Фото: Мария НОВИКОВА

Житель Свердловской области 40-летний Виктор Левин почти 12 месяцев томится в новосибирском СИЗО. Под стражу его взяли 8 декабря 2021 после выходки на борту самолета Магадан - Новосибирск. Левин был под наркотиками и вел себя очень неадекватно. Не мог усидеть на месте, прыгал, ерзал, а потом напал на человека, который сидел впереди.

- Используя в качестве оружия неустановленный предмет, пытался душить им одного из пассажиров, на неоднократные замечания бортпроводников не реагировал, - пояснили следователи.

На просьбы окружающих успокоиться – матерился и пинал спинки кресел. Буяна пришлось связать ремнями. На земле обездвиженного дебошира уже ждал экипаж ППС.

- Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть, в отношении него составлены протоколы по административным правонарушениям. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, - рассказала сразу после происшествия официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позже медикам все же удалось взять у нарушителя общественного порядка анализы. Выяснилось, что тот был под наркотиками.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте, с применением насилия к гражданам и предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка).

На первом заседании в Обском городском суде представитель транспортной прокуратуры зачитала Виктору Левину обвинительное заключение. Подсудимый высказать свое отношение к предъявленному обвинению отказался. Заявил, что давать показания будет после допроса всех свидетелей инцидента и исследования письменных доказательств по делу.

Максимальная санкция статьи, которую ему инкриминируют, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следующее заседание состоится в середине декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер