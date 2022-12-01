Правозащитницу приговорили к обязательным работам за покушение на кражу авто

Анна Тажеева вину не признала. Фото: Мария НОВИКОВА

Точку в уголовном деле Анны Тажеевой, известной общественницы, которая защищает детей и борется с поборами в школах, поставил Кировский районный суд Новосибирска. Как следует из материалов дела, правозащитница из корыстных побуждений летом 2020-го решила завладеть чужой машиной. По версии следствия, она намеревалась разобрать автомобиль на запчасти и установить детали на свой автомобиль. Чтобы реализовать это, взяла с собой подельника по имени Андрей, который согласился ей помочь. Он в свою очередь, обнаружив, что в авто нет аккумулятора, позвонил другу Константину, не осведомленному о преступных намерениях сообщников, и попросил его привезти его необходимый агрегат. На место преступления 2 июня 2020 года подельники привезли инструменты, а также домкрат и насос.

Старенькая Тойота Королла-2 стояла возле супермаркета на улице Немировича-Данченко, 120/3. В салоне были разбиты стекла, открыты двери, спущены колеса, внутри лежал мусор. Автомобиль казался бесхозным, но, когда его едва не похитили, хозяин сразу нашелся. Его следователи и признали потерпевшим.

Ущерб с учетом имеющихся повреждений составил 83 тысячи 400 рублей. Когда парни пытались завести автомобиль, их спугнул проезжавший мимо патруль ППС. Молодые люди сбежали, сели в машину Тажеевой. Тогда всю троицу задержали.

Сама общественница не признавала вины, считала дело сфабрикованным. Говорила, что просто подвезла знакомых, не предполагая, что они участвовали в разборе машины. Пока шел суд, Андрей погиб в ДТП, Константин по делу проходил свидетелем. Так что приговор в итоге выслушала только Анна Тажеева. Вину она не признавала весь процесс, уголовное преследование связывала со своей правозащитной деятельностью.

С учетом того, что преступление не было доведено до конца, а к уголовной ответственности женщину привлекли впервые, к тому же она одна воспитывает 13-летнюю дочь, лишать свободы ее не стали. Суд приговорил ее к обязательным работам на срок 360 часов.

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