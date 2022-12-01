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1 декабря 2022 9:47

Правозащитницу приговорили к обязательным работам за покушение на кражу авто

Известную новосибирскую общественницу Анну Тажееву осудили за покушение на кражу брошенной машины
Мария НОВИКОВА
Анна Тажеева вину не признала.

Анна Тажеева вину не признала.

Фото: Мария НОВИКОВА

Точку в уголовном деле Анны Тажеевой, известной общественницы, которая защищает детей и борется с поборами в школах, поставил Кировский районный суд Новосибирска. Как следует из материалов дела, правозащитница из корыстных побуждений летом 2020-го решила завладеть чужой машиной. По версии следствия, она намеревалась разобрать автомобиль на запчасти и установить детали на свой автомобиль. Чтобы реализовать это, взяла с собой подельника по имени Андрей, который согласился ей помочь. Он в свою очередь, обнаружив, что в авто нет аккумулятора, позвонил другу Константину, не осведомленному о преступных намерениях сообщников, и попросил его привезти его необходимый агрегат. На место преступления 2 июня 2020 года подельники привезли инструменты, а также домкрат и насос.

Старенькая Тойота Королла-2 стояла возле супермаркета на улице Немировича-Данченко, 120/3. В салоне были разбиты стекла, открыты двери, спущены колеса, внутри лежал мусор. Автомобиль казался бесхозным, но, когда его едва не похитили, хозяин сразу нашелся. Его следователи и признали потерпевшим.

Ущерб с учетом имеющихся повреждений составил 83 тысячи 400 рублей. Когда парни пытались завести автомобиль, их спугнул проезжавший мимо патруль ППС. Молодые люди сбежали, сели в машину Тажеевой. Тогда всю троицу задержали.

Сама общественница не признавала вины, считала дело сфабрикованным. Говорила, что просто подвезла знакомых, не предполагая, что они участвовали в разборе машины. Пока шел суд, Андрей погиб в ДТП, Константин по делу проходил свидетелем. Так что приговор в итоге выслушала только Анна Тажеева. Вину она не признавала весь процесс, уголовное преследование связывала со своей правозащитной деятельностью.

С учетом того, что преступление не было доведено до конца, а к уголовной ответственности женщину привлекли впервые, к тому же она одна воспитывает 13-летнюю дочь, лишать свободы ее не стали. Суд приговорил ее к обязательным работам на срок 360 часов.

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