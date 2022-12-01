Что изменится в Новосибирске с 1 декабря 2022 года: откроется новогодняя улица Ленина, вырастут тарифы на ЖКХ и проезд в метро

В декабре в Новосибирске преобразится улица Ленина. Фото: Виктория МИНАЕВА

Что изменится в Новосибирске с 1 декабря 2022 года - важный вопрос, который волнует жителей региона. Обо всех нововведениях начала зимы читайте в нашем материале.

ПОВЫСЯТСЯ ТАРИФЫ ЖКХ

С 1 декабря вырастет плата по коммунальным услугам. За холодную воду придется платить на 12% больше - 23 рубля 96 копеек за кубометр. Водоотведение станет дороже на 17% - 19 рублей 39 копеек. Электроэнергия будет стоить 3 рубля 36 копеек за киловатт.

Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров пояснил, что из-за декабрьского повышения тарифов цены на ЖКХ в июле 2023 года не вырастут.

Числа в квитанции увеличатся, но тарифы на ЖКХ через полгода не поднимут. Фото: Даниил ОПАРИН

ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД В МЕТРО

С 15 декабря горожан ждет традиционное повышение цен на проезд в транспорте. Стоимость одной поездки в метро вырастет до 30 рублей в связи с инфляцией.

ЗАРАБОТАЮТ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

Под продажу елок в Новосибирске выделят 115 площадок. Базары откроют возле торговых центров, во дворах многоэтажек, многолюдных местах. Купить свежесрубленную елку можно будет по 31 декабря.

В Новосибирске заработают 115 елочных базаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАСВЕРКАЕТ УЛИЦА ЛЕНИНА

В первые дни зимы на перекрытой улице Ленина начнутся чудеса. Горожан встретит огромная светящаяся арка, повторяющая архитектурные формы оперного театра, светодиодный потолок продолжится до улицы Урицкого. Также там разместят нарядно украшенные новогодние елки - разные по размеру, формам и освещению, они будут представлять различные бизнесы города. На улице будут работать магазины, где можно будет купить праздничные сувениры. Разноцветные гирлянды и светодиодный фонтан появится и в Первомайском сквере.

самолеты будут вылетать из Новосибирска в Улан-Батор дважды в неделю. Фото: tolmachevo.ru

ОТКРОЮТСЯ РЕЙСЫ В МОНГОЛИЮ

С 1 декабря по понедельникам и пятницам из новосибирского аэропорта Толмачево начнутся регулярные рейсы в столицу Монголии Улан-Батор. Для полетов пассажирам не требуется ПЦР-тест, в стране сняты все ковидные ограничения. Рейс МО 124 (самолет Embraer-145) будет вылетать из Новосибирска в 0.20, прибытие в Улан-Батор в 4.00.

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