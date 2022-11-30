Чиновника, который брал взятки авиабилетами и «царскими» банкетами, оставили на свободе

Компанию на скамье подсудимых Константину Головину составил предприниматель Икмет Тагиев. Фото: Мария НОВИКОВА

Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня поставил точку в деле бывшего главы городского управления капстроительства. Экс-чиновника мэрии признали виновным в девяти взятках и пособничестве в аферах с бюджетными деньгами. Но оставили на свободе.

Компанию на скамье подсудимых Константину Головину составил предприниматель Икмет Тагиев. По версии следствия, чиновник и бизнесмен основательно погрели руки на строительстве детских садов на улицах Спортивной и Виктора Шевелева. В итоге Тагиеву вменили особо крупное мошенничество, а экс-главе УКС пособничество в этих преступлениях.

- По версии следствия, в 2020 году директор муниципального учреждения с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятия проведенных работ по водопонижению на объекте по улице Спортивной на сумму свыше пяти миллионов рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены, - рассказывали после задержания Головина в областном управлении СКР.

В феврале 2021 директора МКУ «УКС» взяли под стражу. Несколько месяцев чиновник томился в СИЗО. Но к финалу расследования его выпустили под домашний арест.

Помимо экономической статьи, Головину инкриминировали еще девять эпизодов получения взяток. Причем, за покровительство управленца бизнесмены расплачивались оказанием услуг. Чиновнику покупали авиабилеты бизнес-класса до Сочи, а также организовывали по его просьбе банкеты в ресторане "Царский двор".

- С 2018 по 2020 годы директор МКУ «УКС» требовал от руководителей подрядных строительных компаний, с которыми у организации были заключены муниципальные контракты, оплачивать счета на оказание услуг общественного питания в ресторане для него и иных работников организации при проведении профессиональных праздников, иных мероприятий. Руководители подрядных организаций, осознавая, что чиновник может дать указания о принятии работ в рамках заключенных контрактов, либо по надуманным основаниям отказать в их принятии, производили оплату - перечислели деньги на расчетный счет предприятия общественного питания, - пояснили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.

Помпезные мероприятия проводили по праздникам: на день Строителя и в преддверии Нового года. Муниципальные служащие вместе со своим шефом ни в чем себе не отказывали, говорят, на столах были даже крабы с омарами. Гособвинитель просила приговорить и чиновника, и бизнесмена к реальным тюремным срокам и крупным штрафам.

- Прокуратурой района в прениях сторон было предложено назначить наказание Головину по ч.5 ст.33 ч.4 ст.159, а также по ч.2 ст.290 УК РФ по девяти эпизодам по совокупности в виде лишения свободы сроком шесть лет. Тагиеву было предложено назначить наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ по двум эпизодам преступлений по совокупности к четырем годам шести месяцам со штрафом в размере 750 тысяч рублей с отбыванием в колонии общего режима, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Впрочем судья пришел к выводу, что исправление чиновника и предпринимателя возможно без реального лишения свободы и приговорил их к условным срокам:

- Окончательно назначить Головину наказание в виде 4 лет 6 месяцев (условно) со штрафом в размере 600 тысяч рублей с лишение права занимать в государственных и муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 1 год 6 месяцев, - зачитал он свое решение.

Икмет Тагиев получил на полгода меньше. Бизнесмена также приговорили к сроку, не связанному с лишением свободы.

- При таких преступлениях это достаточно лояльное отношение суда. В соответствии с тем, что подзащитные наши признали свою вину частично, возместил иполный ущерб, полагаем, что это справедливое наказание, - отметила его адвокат Марина Борцова.

Сам Константин Головин комментировать приговор не стал. И услышав вопрос журналистов, спрятался в кабинете судьи.

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