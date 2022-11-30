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Происшествия30 ноября 2022 8:19

Чиновника, который брал взятки авиабилетами и «царскими» банкетами, оставили на свободе

В Новосибирске оставили на свободе главу городского управления капстроительства, который брал взятки банкетами
Мария НОВИКОВА
Компанию на скамье подсудимых Константину Головину составил предприниматель Икмет Тагиев.

Компанию на скамье подсудимых Константину Головину составил предприниматель Икмет Тагиев.

Фото: Мария НОВИКОВА

Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня поставил точку в деле бывшего главы городского управления капстроительства. Экс-чиновника мэрии признали виновным в девяти взятках и пособничестве в аферах с бюджетными деньгами. Но оставили на свободе.

Компанию на скамье подсудимых Константину Головину составил предприниматель Икмет Тагиев. По версии следствия, чиновник и бизнесмен основательно погрели руки на строительстве детских садов на улицах Спортивной и Виктора Шевелева. В итоге Тагиеву вменили особо крупное мошенничество, а экс-главе УКС пособничество в этих преступлениях.

- По версии следствия, в 2020 году директор муниципального учреждения с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятия проведенных работ по водопонижению на объекте по улице Спортивной на сумму свыше пяти миллионов рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены, - рассказывали после задержания Головина в областном управлении СКР.

В феврале 2021 директора МКУ «УКС» взяли под стражу. Несколько месяцев чиновник томился в СИЗО. Но к финалу расследования его выпустили под домашний арест.

Помимо экономической статьи, Головину инкриминировали еще девять эпизодов получения взяток. Причем, за покровительство управленца бизнесмены расплачивались оказанием услуг. Чиновнику покупали авиабилеты бизнес-класса до Сочи, а также организовывали по его просьбе банкеты в ресторане "Царский двор".

- С 2018 по 2020 годы директор МКУ «УКС» требовал от руководителей подрядных строительных компаний, с которыми у организации были заключены муниципальные контракты, оплачивать счета на оказание услуг общественного питания в ресторане для него и иных работников организации при проведении профессиональных праздников, иных мероприятий. Руководители подрядных организаций, осознавая, что чиновник может дать указания о принятии работ в рамках заключенных контрактов, либо по надуманным основаниям отказать в их принятии, производили оплату - перечислели деньги на расчетный счет предприятия общественного питания, - пояснили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.

Помпезные мероприятия проводили по праздникам: на день Строителя и в преддверии Нового года. Муниципальные служащие вместе со своим шефом ни в чем себе не отказывали, говорят, на столах были даже крабы с омарами. Гособвинитель просила приговорить и чиновника, и бизнесмена к реальным тюремным срокам и крупным штрафам.

- Прокуратурой района в прениях сторон было предложено назначить наказание Головину по ч.5 ст.33 ч.4 ст.159, а также по ч.2 ст.290 УК РФ по девяти эпизодам по совокупности в виде лишения свободы сроком шесть лет. Тагиеву было предложено назначить наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ по двум эпизодам преступлений по совокупности к четырем годам шести месяцам со штрафом в размере 750 тысяч рублей с отбыванием в колонии общего режима, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Впрочем судья пришел к выводу, что исправление чиновника и предпринимателя возможно без реального лишения свободы и приговорил их к условным срокам:

- Окончательно назначить Головину наказание в виде 4 лет 6 месяцев (условно) со штрафом в размере 600 тысяч рублей с лишение права занимать в государственных и муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 1 год 6 месяцев, - зачитал он свое решение.

Икмет Тагиев получил на полгода меньше. Бизнесмена также приговорили к сроку, не связанному с лишением свободы.

- При таких преступлениях это достаточно лояльное отношение суда. В соответствии с тем, что подзащитные наши признали свою вину частично, возместил иполный ущерб, полагаем, что это справедливое наказание, - отметила его адвокат Марина Борцова.

Сам Константин Головин комментировать приговор не стал. И услышав вопрос журналистов, спрятался в кабинете судьи.

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