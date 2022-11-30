Что произошло в Новосибирске в ночь на 30 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 30 ноября. Фото: предоставлено сестрой девочки.

В новосибирской школе на уроке физкультуры – шестиклассница сломала спину. Родственники школьницы уверены, что девочка пострадала из-за одноклассника, который намеренно причинил ей вред. Но мама мальчика и руководство школы уверяют – ребенок не виноват. Следственный комитет начал проверку в школе.

В Новосибирске подросток, который напал с ножом-бабочкой на случайную прохожую и школьников, выслушал обвинительный приговор. Судили его сразу по двум статьям уголовного кодекса - хулиганство с применением насилия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Морозы под -35 градусов принесли Новосибирску кучу неприятных последствий. В 94 домах Дзержинского района жители остались без отопления из-за коммунальной аварии, в квартирах Ленинского района тоже недостаточно тепло, хотя отопление есть. Из-за холодов отменили международные автобусные рейсы в Казахстан.

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки вырос в Новосибирске. Новосибирцы заранее бронируют аниматоров, чтобы на Новый год к их детям точно пришли «волшебники» с подарками. Ведь чем ближе 31 декабря, тем сложнее найти людей, которые сыграют сказочных персонажей.

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