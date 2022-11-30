Новосибирским бойцам передали бронированный автомобиль и квадрокоптеры

Александр Зырянов (в центре): «Мы - за общее дело, которое сплачивает всех». Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области запустило благотворительную акцию «РЯБИНА», цель которой - помощь мобилизованным и добровольцам, находящимся в зоне СВО. Сегодня подобных акций немало, но в Агентстве отмечают, что «РЯБИНА» ставит своей целью единение жителей, а в текущей ситуации это очень важно. Именно поэтому акция стартовала 4 ноября, в День народного единства. Кроме того, в АИР планируют приобретать продукцию по конкретным запросам воинских подразделений и выбирать наиболее низкие цены. Для этого специалисты проводят мониторинг.

Название акции выбрано неслучайно: гроздь рябины символизирует объединение, это знак того, что вместе можно достичь любой цели. Сегодня к «РЯБИНЕ» присоединяются не только представители бизнеса, но и жители Новосибирской области.

«ДОСТАВИМ КОНКРЕТНЫМ НОВОСИБИРСКИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ»

На собранные средства в АИР планируют закупить квадрокоптеры, тактические аптечки (индивидуальный набор военнослужащего), антидронные ружья, термобелье, бронежилеты, спальники и многое другое. Специалисты Агентства поддерживают связь с воинскими подразделениями, чтобы найти и направить им то, что действительно необходимо. Налаженный диалог позволяет согласовать количество, подобрать необходимые характеристики продукции. Цены выбираются низкие, а отчеты регулярно публикуются в соцсетях. Так, стоимость тактической аптечки, в которую вошли жгут с турникетом, окклюзионный пластырь и индивидуальный перевязочный пакет, гемостатический (кровоостанавливающий) порошок и еще порядка 10 наименований продукции, составила всего 1376 рублей, притом что на популярных маркетплейсах стоимость, например, окклюзионного пластыря, который защищает от попадания воздуха в место ранения, может доходить до 800 - 900 рублей.

- Акция идет достаточно активно. Отклик хороший, несколько компаний уже перечислили в фонд по одному миллиону рублей. Мы это связываем с тем, что не просто просим: «Дайте денег», а указываем, что, где и по какой цене будем закупать. Бизнес видит, что цены у нас очень низкие, мы все берем напрямую с фабрик - никаких посредников! Мы также говорим, что в акции могут принять участие не только предприниматели, но и жители региона. Любой вклад очень важен, ведь даже незначительная сумма в несколько рублей - часть большого общего дела, - говорит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Например, миллион рублей на помощь мобилизованным и добровольцам перечислили Новая лизинговая компания, Новосибирский патронный завод и строительная компания «Райдекс». К акции присоединились и ряд компаний-производителей, которые передают свою продукцию. На передовую уже отправили мобильные бани для солдат, готовятся к передаче специализированные носки для берцев.

- Я был там около месяца назад. Ранее мы в рамках другой акции уже собирали средства на помощь находящимся в зоне СВО. Осенью увезли первую партию: бронированный автомобиль для вывоза раненых, 20 квадрокоптеров, шоколад, - перечислил Александр Зырянов. - Следующие партии также будем развозить не куда-то на общий склад, а по конкретным новосибирским подразделениям. Все увезем грузовыми «Газелями», тем более что машины там нужны: доставим груз на передовую и машины тоже оставим.

Кроме материальной помощи, в Агентстве планируют обсудить с департаментом образования города возможность передачи бойцам писем и рисунков от ребятишек. На фронте это имеет особую ценность.

Гуманитарную помощь развозят по конкретным новосибирским подразделениям. Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

НАПОЛНИТЬ СМЫСЛОМ

Одной из задач «РЯБИНЫ» Александр Зырянов считает переосмысление Дня народного единства. Неслучайно акция стартовала 4 ноября и участвуют в ней не только бизнес, но и обычные люди.

- Наша задача - не только собрать деньги, но и наполнить смыслом День народного единства, чтобы этот праздник не был для большинства просто очередным выходным. С помощью QR-кода каждый может перевести в фонд столько, сколько считает правильным, хоть 10 - 15 рублей: любая помощь важна и нужна. Мы - за общее дело, которое сплачивает всех. Там, на передовой, воюют наши друзья, родственники, товарищи. Помощь им нужна сейчас, поэтому мы не ждем. Наша задача - сберечь людей, чтобы как можно больше вернулись домой живыми и здоровыми, - объяснил «Комсомольской правде» генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Каждый может поучаствовать в акции «РЯБИНА» и перевести любую сумму на помощь мобилизованным и добровольцам. Сделать это можно по реквизитам:

Наименование организации: НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ»» ОООИ-РСИ

ИНН/КПП 5406023921/540101001

Расчетный счет: 40703810644050004119 в ПАО «Сбербанк»

Корреспондентский счет: 30101810500000000641

БИК: 045004641

Назначение платежа: Пожертвование «Рябина»

Также пожертвование можно перевести по номеру карты или через сайт Ассоциации «ИНТЕГРАЦИЯ».

Номер карты для перевода: 2202206134142996

Задать все вопросы можно по телефону: 8-800-707-78-07. Отчеты о том, как проходит акция, можно посмотреть социальных сетях акции в Телеграме и ВКонтакте.