За год – больше на 15%. В Минтруда рассказали, какой будет пенсия в 2023 году

В январе 2023 года пенсии проиндексируют на 4,8%. Последний раз их увеличивали в июне на 10%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2023 года пенсии в России, включая Новосибирскую область, увеличат на 4,8 %. Это коснется страховых пенсий по старости.

По сообщению Министерства труда РФ, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей.

В Новосибирской области после индексации пенсий в июне их средний размер составил 19 794 рубля. Таким образом, в январе средние ежемесячные выплаты увеличатся до 20 744 рублей.

- Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год, включая индексацию на 10% в июне 2022 года, превысит 15 процентов, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года, - 12,4 процента, - сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

В Новосибирской области страховую пенсию по старости получают 732 тысяч граждан. На выплату пенсий в 2023 году фонд социального страхования России заложил 9 триллионов рублей.

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