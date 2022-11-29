Что произошло в Новосибирске в ночь на 29 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 29 ноября. Фото: предоставлено отцом ребенка.

В Новосибирске вынесли приговор магистранту психологии Денису Миллеру. Сибиряка обвинили в том, что он убил студента Дениса Губарева и довел до суицида его девушку Софью. За убийство с особой жестокостью Миллера приговорили к 16 годам в колонии строгого режима.

В 6-ти районах Новосибирской области полностью или частично отменили подвоз школьников. Это произошло из-за лютейших морозов. Из-за холодов не подвезли 1381 школьника из 89 населенных пунктов в 47 школ.

В Новосибирской области анестезиолога, который откачивал полуторамесячного малыша, который в итоге умер, могут восстановить в должности. Ранее родители мальчика заявили, что медик был пьян. Но главврач Чистоозерной ЦРБ Александр Зимин рассказал, что результаты анализов были неверными.

Новосибирская таможня обнаружила чучело крокодила у одного из авиапассажиров в Толмачево. Необычную «находку» впоследствии передали в томский зоомузей.

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