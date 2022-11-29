Повестка дня двадцатой первой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

1. О бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (первое чтение)

2. О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Новосибирска, для лич-ных и бытовых нужд, установленные решением Совета депутатов города Но-восибирска от 17.02.2010 № 1541 (первое чтение)

3. О признании утратившим силу абзаца четвертого пункта 4.5 Порядка управ-ления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 282 (первое чтение)

4. О департаменте связи и информатизации мэрии города Новосибирска (первое чтение)

5. О внесении изменений в Положение о департаменте образования мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 743 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Положение о департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Сове-та депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 (первое чтение)

7. О внесении изменений в Положение о департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656 (первое чтение)

8. О внесении изменений в отдельные положения решений Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

9. О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2023 год

10. О назначении на должность аудитора контрольно-счетной палаты города Новосибирска

11. О поручениях Совета депутатов города Новосибирска в проект годового плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2023 год

12. О внесении изменения в пункт 1 решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2020 № 43 «О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав комиссии по установлению тарифов»

13. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Исполняющий обязанности председателя Совета депутатов города Новосибирска Н. А. Тямин