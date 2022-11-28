Развитие индустриальных парков и новые меры господдержки отрасли обсудили на форуме «ИнПарк»

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

По данным Минпромторга, количество парков в российских регионах ежегодно растет, что говорит о росте спроса на подобную инфраструктуру. По итогам 2022 года ожидается, что общее количество парков увеличится с 396 до 420. Растет также спрос на различные механизмы поддержки: по итогам 2021 года федеральными мерами воспользовались более 30 парков. В 2022 году ожидается сохранение этой тенденции.

Директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Иван Куликов отметил, что Новосибирская область сегодня является одним из лидеров в стране по созданию индустриальных парков и по использованию мер государственной поддержки.

В свою очередь, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал о новых проектах в регионе. Власти прорабатывают проект частного технопарка в сфере электронной промышленности.

- Он предусматривает создание крупнейшего за Уралом центра микроэлектроники для организаций, развития и деятельности проектов в сфере радиоэлектроники. Кроме того, на территории области создаётся один из восьми пилотных экопромышленных парков, резидентами которых станут предприятия по переработке отходов. Планируемый объем инвестиций в проект составит 1 012 млн рублей, - рассказал Решетников.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов отметил, что форум «ИнПарк» родился в Новосибирске в то время, когда история парковых проектов только начиналась. Со временем на площадке рождались и поддерживались законотворческие инициативы, которые на сегодняшний день переросли в серьезную нормативно правовую базу, а сами парки стали самостоятельной отраслью.

- В этом году мы видим новую для форума тенденцию – участников интересует развитие высокотехнологичного бизнеса на площадках парковых проектов. Например, на форуме мы подписали соглашение о создании «Фабрики научного кино» в Технопарке новосибирского Академгородка. Такая фабрика станет своего рода Центром коллективного пользования для компаний, работающих в сфере медиа и киноиндустрии, - отметил он.

В рамках форума состоялись экскурсии для участников на площадку Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Кроме того, 25 ноября прошло заседание экспертной площадки Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития «Логистика».