Ораторская схватка: как я участвовал в «Лиге лекторов»

Журналист «Комсомольской правды» стал участником «Лиги лекторов». Коллаж: Виктория МИНАЕВА

В России проходит ораторский конкурс «Лига лекторов». Его проводит общество «Знание». Сотрудник «КП» - Новосибирск» Вадим Алексеев тоже заявился участвовать. Публикуем его впечатления.

…Ладошки от волнения потеют даже у вузовских преподавателей, волнуются маститые бизнес-коучи. Конкуренция высокая, как Останкинская башня. Победителей будет только 50. Заявки на третий сезон конкурса (сейчас проходит именно он) отправили 9 тысяч человек. Из этапа в этап конкурсантов становится все меньше, а накал растет.

Для начала участникам предлагали сделать нехитрые видеовизитки. Потом - записать свои выступления на видео. Теперь дошел черед до очных выступлений - перед жюри. Ошибку уже не вырежешь, не сотрешь.

Одна из лекций посвящена Общественной палате Новосибирской области. Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

На этом этапе конкурсанты показывают свое мастерство на региональных площадках. В Новосибирске до этого испытания дошли чуть больше 30 участников, в том числе я - редактор и ведущий Радио «Комсомольская правда». Среди соперников - преподаватели, бизнес-тренеры, общественные активисты. В чате обмениваемся мыслями, обсуждаем. Если и не победишь, то как минимум от конкурентов что-то полезное подхватишь.

Победители прежних этапов сейчас в роли наставников - дают консультации. Кандидат экономических наук Александр Шмаков, победивший в первом сезоне «Лиги лекторов», советует:

- Фактически выступление воздействует на слушателя на гормональном уровне. Нужно добиться, чтобы он выделял нужные нам гормоны. Немного дофамина - вкинуть что-то новое, неожиданное, неизвестное. Немного окситоцина - вызвать сопереживание, сочувствие, доверие. Немного серотонина - подчеркнуть общность, похвалить. Немного эндорфина - повеселить.

Рекомендация с юмором, но, несомненно, эта техника будет работать. И каждому, кто выступает перед аудиторией, такой рецепт пригодится.

Признаюсь, перед своим выступлением волновался. Хотя говорил по теме, которую знаю отлично: об ошибках современных СМИ. Не знаю, выжал ли я эндорфин из судей, но сам точно выделил. И от этого - удовольствие. Состав жюри, как и задачи, меняется от этапа к этапу. На одном из уровней конкурсантам предстоит выступать перед аудиториями ведущих российских вузов - уникальная ситуация, когда не лекторы оценивают студентов, а наоборот.

На текущем этапе жюри - от регионов. В числе новосибирских судей - председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Ронан Бубенов и Галина Гриднева на «Лиге лекторов». Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

Некоторые конкурсанты давно знакомы. Преподаватели встречают на конкурсных площадках коллег из других вузов, бизнес-коучи жмут руки тем, с кем пересекались на форумах и тренингах. Я тоже увидел человека, с которым пересекался по роду деятельности. Это председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубенов. Кто бы мог подумать, что однажды мы окажемся соперниками.

- Такие конкурсы помогают человеку узнать новое, овладеть новым мастерством, которое пригодится в жизни. И это важно не только для молодых участников. Для опытных - тоже. Чтобы понимать, как удерживать внимание аудитории, на чем делать акценты. Это позволяет не быть статичным, а развиваться, - рассуждает Роман.

К концу года и он, и я, и другие конкурсанты узнают, кто прошел в следующий этап. Но лучшего на региональной площадке жюри называет сразу. В Новосибирской области лучшим лектором признали Влада Гордеенко. Парень выступал с рассказом о «птичьем языке» в бизнесе. Раз стал лучшим, значит, точно добился от жюри и дофамина, и окситоцина, и серотонина, и эндорфина.