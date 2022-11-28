Что произошло в Новосибирске в ночь на 28 ноября 2022 года: последние новости

В ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирске погибли два человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирске погибли два человека. Авария случилась около девяти утра воскресенья, 27 ноября, на мосту в Центральном районе города. Водитель «Тойоты» ехал в сторону улицы Большевистской, когда налетел на дорожное ограждение, а потом столкнулся с пассажирским автобусом. Погибли водитель и пассажир легковушки, еще одного пассажира доставили в больницу. В автобусе никто не пострадал.

Жители, по меньшей мере, восьми многоквартирных домов в жилом районе «Светлый» поселка Октябрьский в Новосибирске остались без отопления почти на сутки. Сначала у сибиряков случилась авария со светом из-за которой сгорели насосы котельных. В квартирах начало быстро холодать, ведь за окном ударили 35-градусные морозы. В некоторых домах температура опускалась до 5 градусов. При том, что в этом районе проживает много семей с детьми. В произошедшем разбирается прокуратура.

Рейс из Новосибирска в Дубай задержали почти на сутки. По расписанию самолет должен был вылететь в 20:40 26 ноября, однако вылет перенесли на 15:30 27 ноября. В Толмачево застряли 168 пассажиров, из них 16 детей. Как позже сообщили в транспортной прокуратуре, в итоге самолет вылетел еще позже запланированного времени — в 18:05.

В Новосибирске на улице Герцена на Северо-Чемском жилмассиве обнаружили тело мужчины. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы вечером в воскресенье, 27 ноября. Очевидцы предполагают, что мужчина покончил с собой. В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что полиция действительно выезжала по данному адресу по факту обнаружения тела.

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