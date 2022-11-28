Забота и ценности - основные тренды в работе с персоналом

Фото: Андрей ЛЮБИМОВ

В чем особенности подбора персонала во время мобилизации? Эти важные аспекты обсуждали на VIII HR форуме РБК 2022 «Кадры. Технологии. Будущее».

КАК ИЗМЕНИЛСЯ РЫНОК ТРУДА В ЭТОМ ГОДУ

Рынок труда начинает отходить от всеобщего стресса, вызванного мобилизацией. Первый шок и для кадровых служб, и для соискателей случился еще в первые недели после начала спецоперации. Тогда казалось, что отъезд за границу тысяч россиян нанесет сокрушительный удар по рынку труда. Но чуть позже HR-специалисты увидели очень интересные тренды.

- На российском HR-рынке сейчас очень короткая реакция на любые негативные новости. Первые две-три недели мы видим, как количество вакансий сильно падает, а буквально через месяц с точки зрения спроса рынок восстанавливается. - отметила Нина Осовицкая, директор бренд-центра HeadHunter. - Активность соискателей, к сожалению, не выросла. Особенно линейный персонал, синие воротнички, неквалифицированные сотрудники менее охотно меняют работу в такой нестабильной ситуации».

Нина Осовицкая (справа). Фото: Андрей ЛЮБИМОВ

СТРЕСС КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР

Важнейшее направление, которое обозначили спикеры - это забота о сотрудниках, испытывающих стресс. Сначала его причиной был коронавирус, потом начала специальной военной операции, сейчас - мобилизация.

На пленарной сессии успешным опытом в работе с персоналом в условиях нестабильности поделилась заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова.

- В Tele2 для сотрудников компании работает специальная служба поддержки по большому спектру вопросов. Работники могут позвонить на нее и получить психологическую, юридическую, налоговую и другие консультации. В этом году количество звонков от сотрудников кратно увеличилось. Причина не только в стрессе, но и в том, что люди хотят общаться, - объяснила Елена Иванова.

Елена Иванова. Фото: Андрей ЛЮБИМОВ

При этом эксперт отметила, несмотря на то, что живой контакт будет оставаться определяющим еще долгие годы, тенденцию на цифровизацию инструментов управления персоналом отрицать нельзя и, напротив, нужно активно ее внедрять. В этом году работникам Tele2 стал доступен еще один инновационный инструмент - онлайн-конструктор, который позволяет собрать свое персональное предложение в системе льгот, созданное на основе личных предпочтений.

РАБОТА ИЗ ДОМА ИЛИ В ОФИСЕ?

Изменение формата работы, с которым большинство столкнулось еще в 2020 году, в период разгара коронавируса, тоже не осталось без внимания. Как отметил руководитель функционального направления «Персонал и организационное развитие» Галс-Девелопмент Андрей Чернуха, удалёнка в их компании появилась во время пандемии, прижилась и трансформировалась в гибридный график.

- Полная удалённая работа хороша в коротком горизонте, но с точки зрения долгосрочной перспективы - формирования команды, поддержания духа, развития корпоративной культуры - это дорога в один конец, - заявил Андрей Чернуха.

По мнению экспертов, «гибрид» стал новой нормой, большинство работодателей предлагают совмещение удаленной работы и работы в офисе.

Андрей Чернуха. Фото: Андрей ЛЮБИМОВ

ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ. КАКОЙ ОН?

Эксперты высказались и о наборе качеств, которые сегодня востребованы у соискателя. Среди них - адаптивность, готовность к изменениям и самоконтролю внутри этого изменения. Остаются важными и коммуникативные навыки - лидерство, взаимодействие внутри команды, выстраивание отношений с коллегами, умение строить партнерство и использовать свой эмоциональный интеллект.