Белому медведю Каю из Новосибирского зоопарка исполнилось 15 лет: публикуем его фото, очаровавшие сибиряков

Кай очень любит играть с разными канистрами. Фото: Анна НОВИКОВА

Белому медведю Каю из Новосибирского зоопарка исполнилось 15 лет. Свой день рождения мишка отметил 27 ноября 2022 года. В честь этого «Комсомолка» публикует самые ярки снимки и ролики с ним, которые успели за все это время заснять посетители.

Медведю Каю исполнилось 15 лет. Фото: Анна НОВИКОВА

Кай появился на свет в Санкт-Петербурге, а в Новосибирск прибыл в 2008 году, когда ему было 8 месяцев. В этом же году в Сибирь прибыла и его будущая «спутница жизни» — медведица Герда. Оба мишки родились в 2007 году, только Герда — в московском зоопарке.

Кай трижды становился отцом. Фото: Анна НОВИКОВА

— Они сразу стали всеобщими любимцами. Кай и Герда играли, росли, показывая, какими трогательными могут быть отношения в паре у столь внушительных хищных животных, — рассказывают про мишек в Новосибирском зоопарке.

Он быстро стал любимцем публики. Фото: Анна НОВИКОВА

В 2013 году у пары родился первый медвежонок. А точнее — маленькая медведица. Путём голосования было новосибирцы решили назвать ее Шилкой — в честь директора зоопарка Ростислава Шило. Малышка проводила время в вольере с мамой, а Кай жил отдельно на своей половине. Было видно, что без компании ему было скучно, однако, в хорошем настроении он мог позабавиться сам и позабавить людей, играя со своей любимой пластиковой канистрой.

И у белых медведей бывают тяжелые дни. Фото: Анна НОВИКОВА

В марте 2015 года подросшую Шилку отправили в Японию, в зоопарк города Осака. А Кая снова соединили с Гердой. 7 декабря 2015 года Кай и Герда стали родителями во второй раз. На этот раз у них родился мальчик. Его назвали Ростиком. Его в 2018 году отправили в зоопарк китайского города Циндао.

Фотограф поймала удачный момент. Фото: Анна НОВИКОВА

В декабре 2018 года Герда и Кай стали родителями в третий раз. В этот раз у них появились на свет близнецы — Норди и Шайна. Сейчас им уже почти 5 лет и они до сих пор живут в Новосибирском зоопарке.

Плавать в бассейне - еще одно любимое занятие Кая. Фото: Анна НОВИКОВА

В природе белые медведи живут в среднем 23-27 лет, а в неволе они могут дожить до 35 лет. Эти звери — самые крупные из ныне живущих наземных хищников. Они также внесены в Красную книгу.

Кай решил поваляться на спине, играя с канистрой. Фото: Анна НОВИКОВА

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