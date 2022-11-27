Что произошло в Новосибирске в ночь на 27 ноября 2022 года: последние новости

В Новосибирске начали монтировать главную елку у НОВАТа. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Театральном сквере начали собирать главную елку Новосибирска. На период проведения работ территорию перегородили. Гирлянды на зеленой красавице должны засиять 1 декабря.

Застройщика из Академгородка, обвиняемого в мошенничестве, отправили под домашний арест. Мужчина обманул участников долевого строительства, присвоив себе их деньги. Речь идет о возведении жилого дома, расположенного в Советском районе по адресу улица Бульвар Молодежи, 38.

Самолет авиакомпании «Северный ветер» совершил незапланированную посадку в аэропорту Толмачево. Рейс следовал из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Вместо культурной столицы 154 пассажира оказались в столице Сибири.

Подземную парковку ТРЦ «Ройял Парк» затопило в Новосибирске. Сверху на припаркованные автомобили лилась горячая вода. На бетонном полу образовались большие лужи. В соцсетях новосибирцы посочувствовали тем водителям, кому придется выезжать на мороз после потопа.

В Новосибирской области не могут установить причину смерти младенца, попавшего в руки к пьяному анестезиологу. Сердце малыша остановилось 21 ноября. Спустя пару дней судмедэксперт произвел вскрытие. Однако понять, что унесло жизнь ребенка, он не смог, ссылаясь на несоответствие увиденного данным из больницы, где и произошла трагедия.

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