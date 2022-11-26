Что произошло в Новосибирске в ночь на 26 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 26 ноября 2022 года. Фото: представлено отцом ребенка.

У жителей села Чистоозерное под Новосибирском умер полуторамесячный сын. Ребенок, который рос здоровым малышом, сгорел за пару дней на глазах у родителей. И врачей. Именно медиков семья винит в случившемся. Анестезиолог позже признался, что в тот день вышел на работу с похмелья.

Ленинский районный суд признал невиновным тревел-блогера Анатолия Гомзякова. Ему вынесли оправдательный приговор. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

Вор-неудачник, которого в июне задержали новосибирские полицейские и бойцы СОБРА, предстал перед судом в Новосибирске. Выйти на его след оперативникам помогли записи с камер, установленных в отделении банка.

В Новосибирскую область под конец рабочей недели пришло похолодание. В пятницу, 25 ноября, температура воздуха опустилась до −25…-29 градусов. А на выходных 26 и 27 числа синоптики обещают похолодание вплоть до −40.

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