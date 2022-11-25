Тепло - «От сердца к сердцу»!

Игорь Кудин поддерживает школу-интернат № 152. Фото: Дарья МУЛОВА

В школе-интернате № 152 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата провели концерт в рамках традиционной благотворительной акции «От сердца к сердцу». Как прошла акция для особенных ребят – в нашем материале.

ОСЕННИЙ ПОДАРОК

За окном настоящий сибирский мороз, а в школе-интернате № 152 – будто маленький кусочек лета: веселая музыка, яркие воздушные шары и заводная ведущая Фантазерка.

- Мы очень рады, что концерт в рамках благотворительной акции «От сердца к сердцу» вновь состоялся. На два года нам пришлось прервать традицию из-за пандемии, поэтому сегодня у нас двойной праздник, - поприветствовала ребят ведущая.

Представление для детей организовал депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Игорь Кудин и его команда. Выступать приглашают детские и взрослые коллективы из Новосибирска и сельсоветов. Для юных зрителей читали стихи, выступали танцевальные коллективы, пели народные песни, играли на музыкальных инструментах. А ребята из школы поделились радостью, что сформировали команду по слеш-хоккею и будут представлять Новосибирск на российских соревнованиях

- Мы хотели порадовать ребят, дать им возможность выступить и пообщаться со сверстниками. Важно, чтобы ученики, которые здесь обучаются не считали себя обделенными, могли провести время весело. Сегодня кульминацией праздника станет выступление артистов в зеркальных костюмах. Традицию дарить концерт и радость мы обязательно будем продолжать, - поделился депутат Игорь Кудин.

ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА

В этой необычной школе сейчас учится около двухсот учеников. Но история ее, конечно, куда дольше: больше пятидесяти лет здесь педагоги дают знания, социализируют детей с особенностями здоровья.

Все сделано с заботой и вниманием к особенным детям: удобные пандусы, современное оборудование в учебных классах и медицинских кабинетах для реабилитации. Но и это еще не все: здесь есть уникальный лифт, на котором ребята на колясках поднимаются на верхние этажи в учебные классы. Это невероятная помощь и для самих маленьких учеников, и их родителей. Раньше мамам и папам приходилось поднимать детей вверх по лестнице самостоятельно.

- Мы активно сотрудничаем с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Игорем Кудиным. Обращаемся к нему с просьбами помочь с ремонтом, с оборудованием для медицинского блока. Он вместе с мэрий Новосибирска помог нам с проектированием и установкой лифта: решил вопрос с финансированием. В нашем здании 1962 года постройки конструкцией лифт не предусмотрен, поэтому маломобильные дети учились в основном на дому. Сейчас ситуация изменилась в школе учится около 50 ребят на колясках, - рассказала директор школы-интерната №152 Светлана Горлатых.

Главное, говорят педагоги, – общение. Поэтому в школе всегда рады гостям. Ученики потом еще долго находятся под впечатлением от праздника. Делятся эмоциями, рассказывают о нем и даже рисуют запомнившиеся номера. Можно сказать, что это элемент арт-терапии.

- Наша школа одна из лучших. Дочь хоть и подросток уже, но очень ждала этого концерта и сегодня танцевала подо все музыкальные номера. Я думала, мы пораньше уйдем, но дочь отказалась, - рассказала мама одной из учениц школы №152.

Для того, чтобы осталась память о праздничном дне, организаторы события поставили фотобудку, которая моментально печатала снимки. И дети вместе с родителями смогли сфотографироваться и пополнить семейный альбом ярким кадром.

Совет депутатов города Новосибирска поблагодарил всех, кто подарил детям эти замечательные моменты. Всем, кто помог организовать большой праздник, депутат Игорь Кудин вручил благодарственные письма от имени Совета депутатов города Новосибирска.