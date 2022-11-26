«Лежала под четырехтонной машиной минут пять»: сотрудницу склада сбил погрузчик, но врачи смогли поставить ее на ноги

24-летняя сибирячка лишилась пальцев, получив производственную травму. Фото: Никита МАНЬКО // Пресс-служба НИИТО имени Я. Л. Цивьяна

24-летняя Анастасия переехала в Новосибирск из Кузбасса - мечтала найти хорошую работу, взять ипотеку, купить машину. Устроилась комплектовщиком на склад популярной сети супермаркетов в Толмачево. Однако через два месяца надежды рухнули. На ногу наехал погрузчик, девушка получила серьезную травму.

До травмы девушка занималась сноубордом. Фото: Предоставлено Анастасией Забродиной

«НОГУ ЗАЖЕВАЛО В КОЛЕСЕ»

- На складе работают четырехтонные погрузчики, тут же находятся рабочие. Вечером, около 20.00, я проходила под стеллажом, внезапно водитель погрузчика поехал без предупреждающего сигнала и сбил меня. Я закричала, но он меня не услышал. Ногу сильно зажало в колесе, ее просто зажевало. На мои крики сбежались сотрудники. Я лежала под машиной минут пять. Когда погрузчик съехал, мне оторвало большой палец, а остальные бессильно повисли, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия Забродина. - Рабочие стали оказывать первую помощь, перевязали рану, перетянули ногу жгутом и вызвали скорую.

Девушка оказалась в реанимации Обской городской больницы, провела в лечебном учреждении неделю. Местные хирурги обещали спасти пальцы, кроме оторванного большого. Однако состояние девушки ухудшалось, из-за невыносимой боли она постоянно плакала. Через неделю пострадавшая оказалась в отделении Новосибирской областной больницы.

Девушке грозила ампутация всей голени в будущем, она пожертвовала половиной стопы. Фото: Пресс-служба НИИТО имени Я. Л. Цивьяна

- Собралась комиссия, мне сразу сказали, что будут ампутировать. Возможно, уберут всю стопу. Я умоляла оставить ее, - вспоминает Анастасия Забродина. - На следующий день мне сделали операцию, удалив оставшиеся пальцы.

По словам девушки, сотрудники компании пришли к ней в больницу с документами, утверждая, что Анастасия сама бросилась под машину, а водитель подавал звуковой сигнал. Пациентка находилась в жутком стрессе, но в тот день все равно не стала ничего подписывать, решив сконцентрироваться на своем здоровье.

После первой операции девушке сделали вторую - пересадили кожу с верхней части бедра и зашили ампутированное место. Из больницы Анастасия вышла уже на костылях.

Специалисты НИИТО помогли отказаться от костылей Фото: Никита МАНЬКО

НОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Родные, друзья и жених Анастасии поддержали девушку, а вот половина бывших коллег винили в несчастном случае ее саму. Девушка подала в суд, ведь представители сети супермаркетов предложили ей всего 50 тысяч рублей за потерю половины стопы. Анастасия решила не сдаваться и просить больше. Одновременно искала клинику - хотела исправить стопу и избавиться от костылей.

- Мне было больно ходить, просто невыносимо. Могла пройти всего 50 метров. Через 5 месяцев лучше не стало, язвы на ноге не заживали. В частных клиниках врачи говорили, что все нормально. Однако травматолог НИИТО сразу определил, что стопа деформирована, и направил к доктору медицинских наук Игорю Анатольевичу Паховому, - продолжает Анастасия Забродина.

Врач - травматолог-ортопед НИИТО Игорь Пахомов 27 октября провел операцию, пришлось убрать половину стопы, чтобы девушка смогла ходить без помощи костылей. Травматологи постарались максимально сохранить часть стопы, Иначе Анастасию ждали бы осложнения - трофические язвы в местах выпирающих костей, сильные боли, атрофия мышц бедра и риск ампутации всей стопы в будущем. Теперь же Анастасия ходит гораздо увереннее и через полтора месяца получит протез со специальной вставкой в обувь.

- Мне до сих пор психологически тяжело, часто снится этот кошмар, как я падаю под колеса и кричу: «Помогите!» В суде мы заключили мировое соглашение, сошлись на сумме 700 тысяч рублей, - говорит Анастасия. - Я долго думала о том, что если бы я изначально попала в НИИТО, то, возможно, здесь смогли бы спасти всю стопу.

Через полтора месяца сибирячка получит протез и сможет вернуться в тренажерный зал

По словам Анастасии, нарушение компании состояло в том, что в технических проходах для погрузчиков не было сеток и там ходили люди. Сотрудники склада подписывали соглашение, что не должны ходить в технических проходах, но по факту их часто торопили, и приходилось срезать путь. Чтобы не тонуть в этих проверках и разборках, компания согласилась на большую выплату пострадавшей.

- Я мечтаю вернуться в тренажерный зал, раньше я была очень спортивной, каталась на сноуборде, - добавляет Анастасия Забродина. - Спасибо Игорю Анатольевичу и хирургам НИИТО, что поставили меня на обе ноги! Но сейчас я хочу уехать в другой город, чтобы забыть об этом кошмаре.

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