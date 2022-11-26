Дети умнели на глазах! Ученые назвали игрушку, от которой резко подскакивает IQ у школьников

По заданию ученых дети две недели не расставались с тыкалками и тянучками. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Поп-иты, различные мялки и «пупырки» хорошо влияют на учебу и снижают тревожность у детей. Таким заявлением новосибирские ученые из исследовательского института гигиены Роспотребнадзора недавно поразили публику. Специалисты поделились с КП-Новосибирск, как проводился эксперимент и какие вышли результаты.

ЛОПАЕМ ШАРИКИ ПОЛМЕСЯЦА

В сентябре 2022 года ученые провели только первый этап исследования. Всего их планируется пять. Второй этап начнется в декабре, два следующих придутся на третью и четвертую четверти в учебном году, а финальный - на летние каникулы.

Участвовали в эксперименте 158 омских школьников. Детей в возрасте 10 - 12 лет разделили на две группы: группу наблюдения из 98 человек и группу контроля из 60. Вначале им раздали тесты по методике Спилберга - Ханина и Басса - Дарки, чтобы оценить уровень тревожности и агрессии.

А затем дети из группы наблюдения приступили к самой веселой части. Всего-то надо было немного играть поп-итами и браслетами-тянучками каждый день две недели подряд. Ученые наблюдали за тем, как после игр дети справляются с задачками на уроках и дома, с каким аппетитом обедают в столовой и как хотят общаться со сверстниками. Следили за показателями памяти и внимательности, а эмоции и общее настроение оценивали с помощью теста Люшера с выбором приятных и неприятных цветов на карточках.

Пока что заявлять, что мялки и тянучки - революционные девайсы для прокачки мозгов, рано. Но приличная часть испытуемых стала усваивать уроки гораздо лучше.

- К пятнице, по сравнению с понедельником, концентрация внимания стала лучше у 26,5% детей, умственная работоспособность по результатам дозированной нагрузки стала лучше у 24,5% детей, а кратковременная память стала лучше у 36,7% детей, - резюмируют ученые НИИ гигиены Роспотребнадзора.

Признали исследователи и то, что со своей задачей антистресс-игрушки действительно справляются. Они и быстро успокаивают ребенка, и задействуют мелкую моторику пальцев, что идет только на пользу развитию мозга. К слову, ученые не ставят лопалки на одну ступень с мобильными телефонами, а наоборот, разводят их по разные стороны, потому что гаджеты оказывают эффект ровно противоположный.

ЧТО ДАЛЬШЕ

В будущем ученые института хотят привлечь к эксперименту новых детей, уже из Новосибирска. И предложить им больше игрушек, к поп-итам и браслетам прибавятся щелкающие эспандеры-снапперзы, мячики на резинке и липкие шарики. Скорее всего, скорректируют методику, по которой будут проводить опыт. Под конец работы НИИ гигиены планирует составить методические рекомендации об использовании антистресс-игрушек при учебе, отдыхе и оздоровлении детей и правилах подбора игрушек в зависимости от возраста, темперамента и психотипа ребенка.

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