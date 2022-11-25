Готовьтесь к ледяному ужасу: Сибири пообещали суровый декабрь 2022

Бррр! Надевайте шубы, декабрь будет чрезвычайно морозным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Сибири дали прогноз погоды на декабрь 2022 года. Пора приготовиться к сильной стуже: даже по предварительным данным, сибиряков ждут морозы до -35.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

В западных регионах Сибири температура зимой будет около нормы. В среднем днем по Омской, Томской, Новосибирской областям будет от -15 до -20. Снега выпадет около нормы - 30 миллиметров в месяц, но в северных районах Новосибирской и в Томской области снегопады будут чаще, а сугробы - выше.

- По Новосибирску в первой декаде ночью ожидается от -5 до -25, днем - от 0 до -22. Во второй декаде днем будут колебания от -9 до -20. В третьей декаде преобладающая температура в ночные часы от -19 до -24, в дневные -от -12 до -17, в конце декады возможно небольшое повышение дневной температуры до -3… -8, - рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском УГМС.

Однако синоптики предупреждают, что в будущем могут скорректировать прогноз в сторону похолодания. В конце декабря есть угроза 40-градусных морозов - как раз перед праздниками. Более суровая зима придет на Алтай, это нужно учитывать, если планируете поездку на новогодние каникулы.

- Начало декабря там будет достаточно холодным. Температура воздуха ночью составит -23… -28, местами до -35. Днем -13… -18, местами до -23. Затем постепенно потеплеет, во второй декаде ожидаются ночные колебания температуры от -13 до -28 и днем от -8 до -19. Преобладающая температура в третьей декаде ночью -20… -25, а днем -15... -20, - сообщили в Алтайском ЦГМС.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

Красноярский край, по словам синоптиков, в следующем месяце засыплет снегом. Если в цифрах, то осадков выпадет до 50 миллиметров, то есть почти в два раза больше, чем в Новосибирске.

- В Красноярске, центральных и южных районах края ожидается температура в пределах -12… -17. В основном ночью будет от -15 до -20, в отдельные дни понижение температуры до -26. В некоторые дни возможно повышение до -5… -10, но ночью будет холодно, около -25... -35, - уточнили в Среднесибирском УГМС.

Такой же морозной погода будет и в Иркутской области. Снега выпадет также чуть больше нормы. А ближе к Новому году ударят 30-градусные морозы.

- В западных и южных районах ожидается близкая к средним многолетним значениям температура воздуха, около -14… -21. В Верхнеленских районах - Качугском, Казачинско-Ленском, Жигаловском - будет чуть выше нормы. В первой пятидневке ожидается -22… -27 ночью и -15… -20 днем. Во второй пятидневке ночные температуры могут повыситься до -15… -20, дневные - до -6… -11. Во второй декаде ночью ожидается -18… -23, днем - около -9… -14, но ближе к концу второй декады, с 16 по 20 декабря, возможно значительное понижение ночью до -33… -35, днем до -23… -28, - пояснили в Иркутском УГМС.

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