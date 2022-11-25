По программе ЕР в 2023 году отремонтируют 1,5 тыс. российских школ

В программу капремонта вошли 25 школ из Новосибирска и области. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России» итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС «Единой России» и Министерства просвещения. Он прошёл при участии депутатов, закреплённых за объектами, и представителей родительских штабов в регионах.

- Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства – 15 млрд рублей – были отремонтированы еще 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в 5 зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определённых «Единой Россией» кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах», - сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что отставание от выполнения показателей программы есть еще в нескольких регионах.

- Оно будет в ближайшее время навёрстано. Это Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области. По каждому объекту в этих регионах закреплённые депутаты в ручном режиме ведут работу. Мы на постоянной связи с главами. Уверен, до конца года все работы по объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек, – подчеркнул Андрей Турчак. Он обратился к Сергею Кравцову с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов, чтобы впредь не допускать их к конкурсным процедурам.

- В программу капремонта вошли 25 школ, из них три учебных заведения находятся в Новосибирске, остальные – в области. В этом году к началу учебного года в регионе после капитального ремонта в рамках народной программы «Единой России» были открыты девять школ, еще в 16-и ремонт начат в 2022 году и будет завершен в следующем, 2023-м. Всего на эти цели выделено более 1 миллиарда 255 миллионов рублей, из них – почти 980 миллионов из федерального бюджета.

Ход ремонта и сроки исполнения контролируют депутаты всех уровней – от сельского до депутата Госдумы. Вовлечены в процесс родители учеников, а школьники и учителя принимали участие в обсуждении дизайна классов и других помещений школ. Помимо ремонта зданий и замены коммуникаций, части оборудования в школах будут на 100% обновлены учебники и учебные пособия, в 11-ти – отремонтированы пищеблоки. Кроме того, с января по август 2022 года Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования организовал переподготовку учителей тех школ, где проходил капремонт», - пояснила региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Новосибирской области Татьяна Горбачёва.

Ход ремонта и сроки исполнения контролируют депутаты всех уровней – от сельского до депутата Госдумы. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

На 2024-2025 годы сформирована заявка на 96 зданий школ, расчетная сметная стоимость капитальных работ более 6 млрд руб.».Также секретарь Генсовета отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тысяч школ по всей стране. Соответствующее финансирование «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы.

Участие в сборе заявок на капремонт школ примут и новые территории – соответствующее поручение секретарь Генсовета дал региональным отделениям «Единой России» в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здания школ на этих территориях долгие годы не ремонтировались даже косметически, а с начала СВО многие из них пострадали от обстрелов ВСУ.

- Очень важно, чтобы наши новые региональные отделения активно включились в сбор заявок на следующий год, в расчёт потребностей по школам, требующим ремонта. Уверен, что федеральное министерство и в целом Правительство эти заявки оперативно рассмотрит, поддержит и примет к исполнению, - сказал Андрей Турчак.

Также по инициативе «Единой России» со следующего года сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на дополнительные капремонты школ. Поправки в Бюджетный кодекс, которые уже приняты, дают право Правительству по ходатайствам регионов перенаправлять такие средства.

- С 1 января такая возможность у Правительства появится. Но это право, а не обязанность. И за это право нужно будет еще побороться. Это большая совместная работа, которой мы будем заниматься, - сказал секретарь Генсовета.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, программа капремонта школ стала действительно народной.

- Программа капитальных ремонтов входит в народную программу «Единой России» и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира, - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минпросвещения ощущает реальную поддержку «Единой России» в реализации проекта.

В заключение секретарь Генсовета «Единой России» предложил в конце года заслушать регионы, которые не выполнили работы по капремонту в установленные сроки и находятся в «красной» зоне.

- Я предлагаю точечно заслушать глав субъектов, секретарей региональных отделений «Единой России». Если коллеги к концу декабря из «красной» зоны выберутся, мы их приглашать не будем. А если они там останутся, то на всю страну расскажут, как добились таких неутешительных результатов. Уверен, с опытом нынешнего года в следующем - мы справимся с задачей, которую поставил Президент. Без сбоев и нарушения качества и графиков, - заключил Андрей Турчак.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу и была инициирована Президентом на Съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ - от проекта до приёмки - контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.