Что произошло в Новосибирске в ночь на 25 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 25 ноября. Фото: личный архив

Новосибирского блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняли в убийстве подписчика, вновь признали невиновным присяжные. Решение суда по этому делу прозвучит 25 ноября. Ранее суд уже признавал его невиновным, однако позже этот приговор отменили по требованию прокуратуры.

Прораб отделался условным сроком за смерть на стройке общежития НГТУ. Приговор ему вынес Ленинский районный суд Новосибирска. В свой первый рабочий день пожилая женщина-маляр провалилась в шахту лифта и погибла.

В Новосибирск прибыл поезд Деда Мороза. Главного зимнего волшебника встретили и взрослые, и детишки. Несмотря на лютый холод, накрывший город с утра, настроение у всех горожан было праздничным.

Ученые из Новосибирска провели эксперимент который показал, что чай может помочь при лечении коронавирусной инфекции. Полезен для профилактики и терапии в том числе чай с добавками в виде трав и специй.

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