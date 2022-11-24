Новосибирск может стать частью «Цифрового шелкового пути»

Ольга Незамаева: «Сегодня мы живем в мире глобальных вызовов и перемен».

Второй Всероссийский форум регионов и муниципалитетов «Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов» прошел 18 ноября в Москве. Эксперты уверены, развитие «Цифрового шелкового пути» будет идти за счет регионов и муниципалитетов азиатской части России в целом и города Новосибирска в частности. Новосибирск выгодно выделяется в этом направлении сильными производственными, интеллектуальными мощностями. В рамках «Цифрового шелкового пути» Россия развивает перспективы сотрудничества с Китаем в сфере логистики и новых экономических производственных кластеров.

На форуме обсуждали вопросы трансформации, цифровизации, развития экономической и социальной политики в регионах. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

О том, как в Новосибирске настраивают работу экономической и социальной сферы в новой геополитический обстановке, рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

- Сегодня мы живем в мире глобальных вызовов и перемен. Изменения происходят в технологической, экономической, культурной, социальной и политической сферах. Поэтому мы благодарны за возможность встретиться на площадке Финансового университета и обсудить базовые для всех регионов вопросы трансформации, цифровизации и развития экономической и социальной политики. В особенности важно для нас, что в рамках заданной на сегодня тематики не утеряна роль муниципалитетов как адекватных и перспективных акторов этих процессов, - отметила Ольга Незамаева.

Организовали мероприятие Финансовый университет при Правительстве России и Комитет Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Глава департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска в своем выступлении обозначила ключевые задачи, которые ставит перед Россией текущая геополитическая ситуация. Это проведение комплексной сбалансированной реструктуризации национальной экономики и социальной сферы с учетом высокой зависимости России от экспорта энергоносителей, а также адаптация к переходному периоду с минимальными издержками и максимальным учетом долговременных ориентиров, включая создание в стране новых производственно-сбытовых цепочек и выстраивание альтернативных логистических схем по взаимодействию с предприятиями азиатских стран.

Специалисты отмечают: в современных условиях Новосибирск мог бы стать центром локализации в России высокотехнологичных производств для импортоопережения. В городе есть все возможности для организации перехода от транзитного узла к хабу по выстраиванию формальных отношений России с азиатскими странами.