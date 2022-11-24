В Новосибирской области проживают десятки разных народов: у каждого своя история, своя культура и свои сказки.

Сказка - это концентрат опыта, в который вплетены ценные советы, приправленные волшебством. Они важны и для детей, и для взрослых, потому что бережно передают мудрость от одного поколения к другому.

Проект «Народные сказки» подготовлен «Комсомольской правдой» по заказу министерства региональной политики Новосибирской области. Мы собрали самые яркие и поучительные истории, которые стоит знать каждому. Хотите узнать, за что белочка превратила девушку в черепаху, почему волчица гуляет где вздумается, а волк все по кустам шатается да от людей скрывается? Тогда слушайте и впитывайте народную мудрость!