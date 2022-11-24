Как изменились цифровые привычки новосибирцев в 2022 году

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Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки в регионе.

ВСЕ В ОНЛАЙН

Интернет-трафик абонентов оператора в регионе за год увеличился почти на 20%. При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают на 30% больше женщин. Любимый день для серфинга в Сети у новосибирцев - четверг,а вот в понедельник представители обоих полов переключаются с интернета на работу.

Многие жители региона переводят общение в Telegram - за последний год уже 74% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности - WhatsApp.

АЛЛО, ГОВОРИТЕ!

Ежедневно абоненты МегаФона из Новосибирской области проговаривают почти 5 млн минут. Пик общения приходится на среду - именно в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика. При этом 15% всех звонков совершают жительницы региона, которые также активнее пользуются технологией VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Закономерно, что абсолютное большинство разговоров проходит в пределах России, а в зарубежные страны чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

ФАНТАСТИКА И СЕРИАЛЫ

Жители региона стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 26%. Абоненты оператора особенно интересовались фантастикой - спрос на нее вырос на 20%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на 9% - возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.

КИТАЙСКИЕ ГАДЖЕТЫ В ТРЕНДЕ

В Новосибирской области растет интерес к гаджетам китайских брендов. Так, например, число аппаратов Realme в сети увеличилось в 2,5 раза, Tecno - в 2,4 раза. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Samsung, Xiaomi и Huawei. Число поклонников iPhone при этом практически не изменилось.

В регионе заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков - за год их стало меньше на 16%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, сельчане быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.

Так, МегаФон в этом году сфокусировался на увеличении покрытия и расширении емкости сети LTE не только в Новосибирске, но и в небольших населенных пунктах, расширяя покрытие на авто-и железнодорожных магистралях, а также в дачных поселках и популярных местах отдыха новосибирцев.В целом с начала года инженеры компании улучшили качество сети более чем в 500 локацияхобласти.