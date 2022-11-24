Новый закон о такси поможет самозанятым из Новосибирска зарабатывать в отрасли

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В России готовятся принять новый закон о такси. Одно из его главных положений, которое позволит легально работать в отрасли тысячам людей, честно платить налог и не зависеть от посредников, — разрешение на работу самозанятых. Так водители, которые до этого находились в «серой» правовой зоне, получат легальный способ получать доход, вырастут число поступлений в бюджет и доступность услуги для пассажиров.

Зачем понадобился новый закон

В России уже есть федеральный закон о такси, он был принят в 2011 году. С тех пор рынок кардинально изменился. Например, все меньше классических диспетчерских в городах. Таксопарки и водители переходят на получение заказов через агрегаторы, ведь ими пользуются клиенты. В мегаполисах и даже небольших городах такси — полноценная часть общественного транспорта. Цена поездок стала доступнее, из-за чего заказов у водителей больше, а пассажирам удобно, что подача машины зачастую занимает считанные минуты.

Действующий закон не учитывает веяний времени. Было несколько попыток поправок или предложения кардинально иных законопроектов. Но до Госдумы они не добирались. В 2021 году Минтранс разработал документ, который все же попал к депутатам. Минувшим летом он принят в первом чтении. В ходе осенней сессии (до конца 2022 года) депутаты планируют утвердить его во втором и третьем чтениях.

Для простых водителей и тех, кто в перспективе задумывается о получении дохода от частных перевозок, в законопроекте готовится важное нововведение — разрешат работать самозанятым.

Формально, они и сейчас могут брать заказы в такси. Но для этого нужно оформить ИП, потом провести еще ряд бюрократических манипуляций и только после этого начать получать заказы.

Почему это касается новосибирцев

УФНС по Новосибирской области (региональная налоговая) месяц назад сообщало, что регион входит в топ-10 субъектов с самым большим количеством зарегистрированных самозанятых. По состоянию на 1 октября в регионе зарегистрировано более 121 тысячи плательщиков НПД. НПД — налог на профессиональный доход, так юридическим языком называется «самозанятость».

По всей стране минувшим летом было 5 млн самозанятых — статистика федеральной налоговой. А Минтруд РФ прогнозирует, что к 2030 году этим режимом будут пользоваться до 12 млн россиян.

Ранее директор новосибирского таксопарка Александр Копьев рассказывал «КП», что времена, когда в профессии были одни «бомбилы» из 90-х, давно в прошлом. Сейчас на линию выходят обычные люди. Немало пенсионеров. За подработкой часто идут учителя, строители, экс-предпринимали, потерявшие бизнес из-за финансовых кризисов. Есть и глухонемые водители. То есть сфера таксомоторных перевозок стала «социальной» — помогает поддержать доход или в принципе начать зарабатывать.

- Разрешение на работу в такси для самозанятых — позитивное изменение в отрасли, - полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Если запретить работать в удобном налоговом режиме, водители просто начнут искать способ работы без оформления. В результате запрет самозанятости в такси может привести к дестабилизации ситуации на рынке труда.

В чем преимущество самозанятости

Такой налоговый режим ввели специально, чтобы «обелить» мелкий бизнес и дать возможность людям, которые оказывают услуги (репетиторам, курьерам, фотографам и т.д.), работать легально. Стать самозанятым можно, скачав приложение «Мой налог» на смартфон. После регистрации ты сразу можешь выдавать клиентам чеки, уведомлять налоговую о поступлениях и прямо в приложении уплачивать налог с прибыли от 4 до 6 процентов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Работать «в черную» больше не выйдет. Но и налог для водителей будет меньше

- Новый закон дает самозанятым прежде всего возможность легализации доходов, - считает председатель профсоюза таксистов «ДОБРО» Николай Кодолов. - Налоги обязаны платить все, работать «в черную» больше не получится. Самозанятость — очень простая возможность сделать свой доход легальным. Тем более что сейчас все нормы можно оформить через одно приложение.В нынешней непростой экономической ситуации лишить водителей возможности работать в режиме самозанятости — значит создать дополнительный барьер работе в такси для новых водителей и лишить заработка тех, кто сейчас трудится в этом режиме.