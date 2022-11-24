Что произошло в Новосибирске в ночь на 24 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 24 ноября. Фото: Мария НОВИКОВА

Утром 23 ноября в Новосибирске прогремел взрыв в многоэтажке на улице Титова. По словам очевидцев, в одной из квартир произошла утечка креона из холодильника, который чинил мастер. Мужчина погиб, пострадал и отец хозяина квартиры, он попал в больницу с переломами и ожогами. Из горящей высотки эвакуировали 20 человек, в том числе 5 детей.

На новосибирский «Вектор» доставили 25 трансгенных мышей, которые болеют ковидом. Привычные подопытные мыши были не годны для экспериментов. Получилось, правда, зараженные мыши резко похудели и умерли за 6 дней.

Роспотребнадзор рассказал о результатах исследования зараженной кукурузы из Новосибирской области. Партия этих початков из Узбекистана попала и в другие сибирские регионы. В Красноярске кукурузой отравились трое человек.

В Новосибирске опубликовали программу празднования Нового года 2022-2023. Она появилась в сообществе проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России» Вконтакте. Стартуют праздничные мероприятия уже в начале декабря. И продолжаться будут до конца январских праздников.

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