Сибиряк вышел в полуфинал конкурса от билайн с призом миллион рублей

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом».

Конкурс «Твоя история с билайн», посвященный 30-летию оператора, выходит на финишную прямую. Оператор провел полуфиналы, в которых жюри конкурса оценило лучшие историиклиентов о том, какую роль билайн сыграл в их жизни или жизни друзей. Одна из них принадлежат жителю Омска Денису Лейкому.

В своей истории Денис рассказал о том, как мобильная связь и билайн помогли ему сделать предложение любимой девушке. Он придумал розыгрыш и организовал квест с участием сотрудников компании, за победу в котором его возлюбленная должна была получить главный приз – мобильный телефон. Во время квеста девушка выполняла различные задания, связанные с билайн: раздавала рекламные буклеты, рисовала логотип, разгадывала загадки. После победы в квесте сотрудник офиса сообщил ей адрес ресторана, в котором пройдет празднование, и именно там Денис сделал ей предложение. На сегодняшний день пара состоит в браке уже 17 лет, растит троих детей и всё это время остается с билайном.

Во время конкурса жители Восточного региона, в который входит Сибирь и Дальний Восток, поделились сотнями историй, связанных с билайн: два десятка сюжетов касались рыбалки, сбора грибов и природы, 13 человек рассказали, как сотрудники компании помогли им в трудной ситуации, 24 участника поделились радостью от получения призов и подарков от билайн, еще 48 историй касались семьи и любви. Но не только любовь вдохновляла клиентов билайн на написание своих историй – пять раз главными героями сюжетов о мобильной связи становились спасенные кот и собаки.

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев мобильный интернет.

Сейчас у жителей Сибири будет возможность поддержать своих земляков-авторов самых запоминающихся рассказов, проголосовав за вручение им приза зрительских симпатий на сайте проекта.

Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий оператор подведет до 1 декабря. Победители получат промокоды в интернет-магазин билайна.

Финал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. Восточный регион будет представлять житель Омска Денис Лейком, которого выбрало жюри конкурса.

15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа получит один миллион рублей.

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