Прогулка на лыжах - лучший отдых на выходных и зимних каникулах.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Как только уляжется снег, лыжники открывают сезон. Зимние каникулы - самое время покататься по парку или заснеженной базе. Мы собрали список мест, где можно покататься на лыжах в Новосибирске зимой 2022 - 2023.
Горнолыжный клуб «Иня»
Адрес: Ключ-Камышенское плато, 10/1, тел.: 8-903-931-59-80, (383) 327-15-44
График работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
Прокат:
= горные лыжи:
- для взрослых - 200 руб./ч по будням, 300 руб./ч по выходным
- для детей - от 100 руб./ч по будням, 150 руб./ч по выходным
= сноуборд:
- для взрослых - 250 руб./ч по будням, 350 руб./ч по выходным
- для детей - 140 руб./ч по будням, 180 руб./ч по выходным
Как добраться:
- автобусы № 13, 18, 31, 75 (ост. «Ключ-Камышенское плато, д. 14»)
- маршрутки № 11, 45, 63 (ост. «Ключ-Камышенское плато, д. 14»)
Горнолыжные спуски, где можно покататься на сноуборде, есть в черте Новосибирска.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Спорткомплекс «Альбатрос»
Адрес: ул. Выборная, 91а, к. 1, тел.: (383) 269-23-20, 244-32-20
График работы: будни с 10.00 до 22.00 (перерыв с 16.30 до 18.00), выходные с 10.00 до 22.00 (без перерыва)
Прокат:
- для взрослых - 250 руб./ч по будням, 300 руб./ч по выходным
- для детей - 150 руб./ч по будням, 200 руб./ч по выходным
Как добраться:
- автобусы № 13, 18, 31, 75 (ост. «Жилмассив»)
- маршрутки № 11, 14, 42, 45, 63 (ост. «Жилмассив»)
Парк «Бугринская роща»
Адрес: ул. С. Кожевникова, 39, тел.: 8-923-226-70-06, (383) 213-86-52
График работы: ежедневно с 10.00 до 18.00
Прокат:
- для взрослых - 180 руб./ч
- для детей - 80 руб./ч
- для пенсионеров - 120 руб./ч
Как добраться:
- автобусы № 9, 11, 20 (ост. «Бугринская роща»)
- маршрутки № 15, 317, 331 (ост. «Бугринская роща»)
Лыжная база «Динамо»
Адрес: Дачное шоссе, 4, тел.: (383) 240-31-99, 240-31-56
График работы: вт. - вс. с 9.00 до 21.00
Прокат:
= пластиковые лыжи:
- для взрослых и детей от 14 лет - 200 руб./ч
- для детей до 14 лет - 150 руб./ч
= деревянные лыжи:
- для взрослых и детей от 14 лет - 150 руб./ч
- для детей до 14 лет - 100 руб./ч
Как добраться: маршрутка № 17 (ост. «Дачи»)
Покататься можно в парках и на специализированных базах.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Лыжная база имени Пелеганчука
Адрес: ул. Ионосферная, 3, тел. (383) 329-48-84
График работы: ежедневно с 8.00 до 20.00
Прокат:
- беговые лыжи - 170 руб./ч
Как добраться:
- автобусы № 8, 23, 38, 52, 52к, 72, 109, 139, 141, 211 (ост. «Институт гидродинамики»); № 107, 107к, 716д (ост. «База Тульского»)
- маршрутки № 7, 15, 35, 52, 62, 74, 325 (ост. «Институт гидродинамики»)
Лыжная база имени Ф. Ивачева «Локомотив»
Адрес: территория Заельцовский парк, 1, тел. (383) 229-57-99
График работы: вт. - вс. с 9.00 до 21.00
Прокат:
= беговые лыжи:
- для взрослых - 200 руб./ч
- для детей до 10 лет - 100 руб./ч
Как добраться:
- автобус № 95 (ост. «ПКиО Заельцовский»)
- маршрутки № 2, 19, 25 (ост. «ПКиО Заельцовский»)
Лыжная база «Сибирь»
Адрес: ул. Западная, 2а, тел. 8-913-063-77-70
График работы: ежедневно с 9.00 до 17.00
Прокат:
- для взрослых - 200 руб./ч, 600 руб./сут.
- для детей до 14 лет - 150 руб./ч
Как добраться:
- троллейбус № 29 (ост. «Лыжная база»)
- автобусы № 11, 12, 20, 29, 57, 96, 112, 226 (ост. «Лыжная база»)
- маршрутки № 5, 15, 29, 32, 54, 317, 331, 364 (ост. «Лыжная база»)
Парк активного отдыха «Семья»
Адрес: Старое шоссе, 144, тел. (383) 347-51-55
График работы: ежедневно с 9.00 до 23.00
Прокат:
- для взрослых и детей от 14 лет - 150 руб./ч
- для детей до 14 лет - 100 руб./ч
Как добраться: автобусы № 8, 38 (ост. «ДОЛ Сосновый бор»)
В «Сосновом бору» лыжи выдают в аренду на сутки.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Парк «Сосновый бор»
Адрес: ул. Учительская, 49, тел.: (383) 271-59-77, 8-953-778-38-88
График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00
Прокат:
- для взрослых - 200 руб./ч, 700 руб./сут.
- для детей и пенсионеров - 150 руб./ч, 400 руб./сут.
! Трасса — 5 км; есть дополнительные «стихийные» трассы
Как добраться:
- троллейбусы № 13, 22, 24 (ост. «Учительская»)
- автобусы № 3, 13, 14, 18, 27, 28, 34, 39, 42, 64, 97, 106, 119, 130, 189, 189л, 254, 399 (ост. «Учительская»)
- маршрутки № 8, 13, 24, 30, 34, 51, 73, 130 (ост. «Учительская»)
- трамваи № 11, 14 (ост. «Учительская»)
Парк «Березовая роща»
Адрес: ул. Планетная, 53, тел. (383) 279-40-47
График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00
Прокат:
- для взрослых - 150 руб./ч
- для детей, студентов, пенсионеров - 100 руб./ч
Как добраться:
- метро «Березовая роща»
- троллейбусы № 10, 22, 23 (ост. «ПКиО Березовая роща»)
- автобусы № 6, 18, 30, 39, 113, 203 (ост. «ПКиО Березовая роща»)
- маршрутки № 44а, 48, 72 (ост. «ПКиО Березовая роща»)
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