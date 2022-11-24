Прогулка на лыжах - лучший отдых на выходных и зимних каникулах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как только уляжется снег, лыжники открывают сезон. Зимние каникулы - самое время покататься по парку или заснеженной базе. Мы собрали список мест, где можно покататься на лыжах в Новосибирске зимой 2022 - 2023.

Горнолыжный клуб «Иня»

Адрес: Ключ-Камышенское плато, 10/1, тел.: 8-903-931-59-80, (383) 327-15-44

График работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Прокат:

= горные лыжи:

- для взрослых - 200 руб./ч по будням, 300 руб./ч по выходным

- для детей - от 100 руб./ч по будням, 150 руб./ч по выходным

= сноуборд:

- для взрослых - 250 руб./ч по будням, 350 руб./ч по выходным

- для детей - 140 руб./ч по будням, 180 руб./ч по выходным

Как добраться:

- автобусы № 13, 18, 31, 75 (ост. «Ключ-Камышенское плато, д. 14»)

- маршрутки № 11, 45, 63 (ост. «Ключ-Камышенское плато, д. 14»)

Горнолыжные спуски, где можно покататься на сноуборде, есть в черте Новосибирска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спорткомплекс «Альбатрос»

Адрес: ул. Выборная, 91а, к. 1, тел.: (383) 269-23-20, 244-32-20

График работы: будни с 10.00 до 22.00 (перерыв с 16.30 до 18.00), выходные с 10.00 до 22.00 (без перерыва)

Прокат:

- для взрослых - 250 руб./ч по будням, 300 руб./ч по выходным

- для детей - 150 руб./ч по будням, 200 руб./ч по выходным

Как добраться:

- автобусы № 13, 18, 31, 75 (ост. «Жилмассив»)

- маршрутки № 11, 14, 42, 45, 63 (ост. «Жилмассив»)

Парк «Бугринская роща»

Адрес: ул. С. Кожевникова, 39, тел.: 8-923-226-70-06, (383) 213-86-52

График работы: ежедневно с 10.00 до 18.00

Прокат:

- для взрослых - 180 руб./ч

- для детей - 80 руб./ч

- для пенсионеров - 120 руб./ч

Как добраться:

- автобусы № 9, 11, 20 (ост. «Бугринская роща»)

- маршрутки № 15, 317, 331 (ост. «Бугринская роща»)

Лыжная база «Динамо»

Адрес: Дачное шоссе, 4, тел.: (383) 240-31-99, 240-31-56

График работы: вт. - вс. с 9.00 до 21.00

Прокат:

= пластиковые лыжи:

- для взрослых и детей от 14 лет - 200 руб./ч

- для детей до 14 лет - 150 руб./ч

= деревянные лыжи:

- для взрослых и детей от 14 лет - 150 руб./ч

- для детей до 14 лет - 100 руб./ч

Как добраться: маршрутка № 17 (ост. «Дачи»)

Покататься можно в парках и на специализированных базах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Лыжная база имени Пелеганчука

Адрес: ул. Ионосферная, 3, тел. (383) 329-48-84

График работы: ежедневно с 8.00 до 20.00

Прокат:

- беговые лыжи - 170 руб./ч

Как добраться:

- автобусы № 8, 23, 38, 52, 52к, 72, 109, 139, 141, 211 (ост. «Институт гидродинамики»); № 107, 107к, 716д (ост. «База Тульского»)

- маршрутки № 7, 15, 35, 52, 62, 74, 325 (ост. «Институт гидродинамики»)

Лыжная база имени Ф. Ивачева «Локомотив»

Адрес: территория Заельцовский парк, 1, тел. (383) 229-57-99

График работы: вт. - вс. с 9.00 до 21.00

Прокат:

= беговые лыжи:

- для взрослых - 200 руб./ч

- для детей до 10 лет - 100 руб./ч

Как добраться:

- автобус № 95 (ост. «ПКиО Заельцовский»)

- маршрутки № 2, 19, 25 (ост. «ПКиО Заельцовский»)

Лыжная база «Сибирь»

Адрес: ул. Западная, 2а, тел. 8-913-063-77-70

График работы: ежедневно с 9.00 до 17.00

Прокат:

- для взрослых - 200 руб./ч, 600 руб./сут.

- для детей до 14 лет - 150 руб./ч

Как добраться:

- троллейбус № 29 (ост. «Лыжная база»)

- автобусы № 11, 12, 20, 29, 57, 96, 112, 226 (ост. «Лыжная база»)

- маршрутки № 5, 15, 29, 32, 54, 317, 331, 364 (ост. «Лыжная база»)

Парк активного отдыха «Семья»

Адрес: Старое шоссе, 144, тел. (383) 347-51-55

График работы: ежедневно с 9.00 до 23.00

Прокат:

- для взрослых и детей от 14 лет - 150 руб./ч

- для детей до 14 лет - 100 руб./ч

Как добраться: автобусы № 8, 38 (ост. «ДОЛ Сосновый бор»)

В «Сосновом бору» лыжи выдают в аренду на сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Парк «Сосновый бор»

Адрес: ул. Учительская, 49, тел.: (383) 271-59-77, 8-953-778-38-88

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Прокат:

- для взрослых - 200 руб./ч, 700 руб./сут.

- для детей и пенсионеров - 150 руб./ч, 400 руб./сут.

! Трасса — 5 км; есть дополнительные «стихийные» трассы

Как добраться:

- троллейбусы № 13, 22, 24 (ост. «Учительская»)

- автобусы № 3, 13, 14, 18, 27, 28, 34, 39, 42, 64, 97, 106, 119, 130, 189, 189л, 254, 399 (ост. «Учительская»)

- маршрутки № 8, 13, 24, 30, 34, 51, 73, 130 (ост. «Учительская»)

- трамваи № 11, 14 (ост. «Учительская»)

Парк «Березовая роща»

Адрес: ул. Планетная, 53, тел. (383) 279-40-47

График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00

Прокат:

- для взрослых - 150 руб./ч

- для детей, студентов, пенсионеров - 100 руб./ч

Как добраться:

- метро «Березовая роща»

- троллейбусы № 10, 22, 23 (ост. «ПКиО Березовая роща»)

- автобусы № 6, 18, 30, 39, 113, 203 (ост. «ПКиО Березовая роща»)

- маршрутки № 44а, 48, 72 (ост. «ПКиО Березовая роща»)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер