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Общество22 ноября 2022 22:00

Что произошло в Новосибирске в ночь на 23 ноября 2022 года: последние новости

Мать согласилась взять компенсацию в полмиллиона рублей от депутата, который сбил её сына в Новосибирской области
Надежда РЫЖКИНА
Сообщаем последние новости на 23 ноября. Фото: соцсети/ https://ideputat.er.ru.

Сообщаем последние новости на 23 ноября. Фото: соцсети/ https://ideputat.er.ru.

Бывший депутат Татарского района Сергей Мамонтов предложил матери мальчика, которого сбил в конце октября, компенсацию в полмиллиона рублей. Мать согласилась взять деньги ещё до решения суда, они пойдут на лечение ребенка.

В Новосибирске пенсионерка заказала киллера для бывшего мужа, чтобы не достался любовнице. Она прожила с ним 30 лет, но союз распался, а тогда женщина решила обратиться к знакомому для организации убийства по найму.

В Новосибирске двухлетний мальчик ушел из садика, а воспитатели даже не заметили этого. Мама ребенка предала историю огласке не сразу. Ситуацией в итоге заинтересовались проверяющие органы

Самолет, летевший из Новосибирска в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове. Причиной послужила непогода.

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