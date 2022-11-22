Что произошло в Новосибирске в ночь на 22 ноября 2022: последние новости

Сообщаем последние новости на 22 ноября. Фото: Предоставлено героем публикации.

23-летний мобилизованный из города Куйбышева Новосибирской области получил в октябре повестку. К отправке в зону спецоперации новосибирец готовится вместе со своим папой − 46-летним Владиславом.

У жительницы Первоуральска Ольги пропала дочь. Сбежала из отчего дома вместе с парнем. Мать уверяет, жених, который называет себя черным магом, загнал девочку в страшные долги, запугивает, подавляет. По последним данным, 22-летняя Юлия вместе с парнем находится в Новосибирске.

В Новосибирском областном суде сегодня приговорили 62-летнюю Светлану Жиронкину. Следствие считает, что она заказала киллеру своего бывшего мужа-бизнесмена. После развода Жиронкины продолжали жить вместе в двухэтажном коттедже в поселке Кудряши, а также вести общий бизнес – продавали автозапчасти.

Жуткое похолодание ожидается в Новосибирской области. В период с 21 по 27 ноября температура воздуха ночами достигнет -33 градусов.